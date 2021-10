U domu pedofila pronađeni nacistički suveniri vrijedni tri milijuna eura

Policija u Rio de Janeiru u srijedu je pronašla veliku količinu nacističkih suvenira i oružja čija se vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura, u domu Brazilca osumnjičenog za silovanje maloljetnice.

"On je pametan i artikuliran muškarac, no niječe holokaust, homofoban je, pedofil je i kaže da lovi homoseksualce", rekao je Luis Armond, detektiv koji vodi slučaj. "Nisam liječnik, no čini mi se kao nenormalan psihopat."

Armond je rekao da sumnjivac dolazi iz bogate obitelji investitora i vjerojatno je iskoristio svoje nasljedstvo da izgradi kolekciju. Armond je procijenio da nacistička uniforma visokog dužnosnika može koštati oko 250 tisuća eura.

Policija istražuje vezu osumnjičenika s nacističkim i drugim skupinama krajnje desnice, pokušavajući utvrditi je li bio aktivan na tržištu s takvim predmetima. Armond je rekao da je potrebno pronaći muzej za takvu kolekciju. "Ovo je nešto što je potpuno neobično i šokantno", rekao je.