U BiH potvrđena četiri nova slučaja britanskog soja koronavirusa

Mutirani soj koronavirusa nazvan "britanskim" nastavlja se širiti u Bosni i Hercegovini nakon što je prošlog tjedna potvrđen prvi takav slučaj te su zabilježena četiri nova slučaja zaraze tim sojem virusa, objavljeno je u srijedu

Teufik Goletić, profesor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i voditelj laboratorija tog fakulteta u kojemu se provode sekvencioniranja uzoraka s ciljem otkrivanja mutacija, potvrdio je lokalnim medijima kako su otkrivena četiri nova slučaja zaraze mutiranim virusom oznake B117, pri čemu su troje zaraženih državljani BiH.

"Dva uzorka su s područja Zenice, a jedan uzorak je sa područja Sarajeva. Na žalost, ovo nam u svakom slučaju sugerira da je moguće i ono što smo očekivali, a to je da britanski soj već cirkulira i da je realno očekivati kako će u skorije vrijeme to biti jedan od dominantnijih sojeva koje imamo u državi", kazao je Goletić kako ga citira portal "Dnevnog avaza".

Prvi otkriveni slučaj prisutnosti britanskog soja koronavirusa u BiH bio je povezan sa stranim državljaninom koji je u tu zemlju doputovao potkraj prosinca prošle godine.

Opasnost od brzog širenja novog soja virusa, čija je veća zaraznost dokazana, u BiH je dodatno pojačana zbog činjenice da u toj zemlji još nije počelo masovnije cijepljenje.

Cjepivo protiv koronavirusa i to ono ruske proizvodnje do sada je primilo tek oko 300 zaposlenih u zdravstvenim usanovama i to samo u onima na teritoriju Republike Srpske.

Ništa od 1,23 milijuna doza cjepiva zapadnih proizvođača, koje je BiH naručila posredstvom mehanizma COVAX, do sada nije isporučeno toj zemlji, a vlasti se nadaju prvim isporukama do kraja veljače.

Epidemiološka situacija u BiH ipak je i dalje razmjerno stabilna, jer nema rasta dnevnog broja novozaraženih, koji se od sredine siječnja održava na razini od 300 do 400.

U srijedu je registrirano 368 novih slučajeva zaraze, a prijavljeno je šest smrtnih slučajeva zaraženih osoba.