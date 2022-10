U BiH podijeljeni oko kandidatskog statusa: Čoviću povijesni dan, Komšić sumnjičav

Bosanskohercegovački političari u srijedu su različito reagirali na potvrdu iz Bruxellesa kako je EK preporučio da se njihovoj zemlji uvjetno odobri stjecanje statusa kandidata za članstvo u EU-u, a ocjene se kreću od toga da je riječ o povijesnom danu do toga da je kandidatura i dalje neizvjesna

"Ovo je snažna poruka građanima BiH kojoj smo se nadali i ranije, da je naša budućnost unutar europske obitelji", napisala je Turković dodajući kako je preporuka o kandidatskom statusu ujedno i priznanje za sve napore koje su u BiH, unatoč opstrukcijama, poduzeli kako bi vanjsku politiku uskladili s onom EU, posebice u odnosu na rat u Ukrajini.

Posebne zasluge za to pripisala je dosadašnjim članovima Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću.

Sam je Komšić pak ocijenio kako je važno to što je Europska komisija ocijenila da je BiH 80 posto svojih izjava vezanih za vanjsku politiku uskladila s onima EU no na preporuku Europske komisije reagirao je suzdržano uz tvrdnju kako je kandidatski status i dalje neizvjestan a za to je okrivio visokog predstavnika Christiana Schmidta i to zbog njegove odluke da 2. listopada nametne izmjene izbornog zakona.