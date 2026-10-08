SARAJEVSKO TUŽITELJSTVO

U BiH dignuta optužnica protiv fratra: Veličao ratnog zločinca Slobodana Praljka

I.K./Hina

08.10.2026 u 14:22

Slobodan Praljak
Slobodan Praljak Izvor: EPA / Autor: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / POOL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv 90-godišnjeg fratra tereteći ga za kazeno djelo veličanja osoba pravomoćno osuđenih za ratne zločine, potvrdili su u četvrtak iz sjedišta tog tužiteljstva u Sarajevu.

Kako se navodi u priopćenju državnog tužiteljstva, Petar Barbarić (90), rođen u Ljubuškom, koji iz državljanstvo BiH ima i ono Republike Hrvatske, optužen je jer je 2. studenog 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja Slobodana Praljka pokopanog u Zagrebu.

Iz Tužiteljstva BiH podsjećaju kako je Praljak pravomoćno osuđen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Navode kako je Barbarićev govor prenijelo više elektroničkih medija, odnosno internet portala te je zabilježen veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana.

vezane vijesti

"Optuženi se tereti da je veličao osobu pravomoćno osuđenu presudama ICTY-a za kaznena djela zločina protiv čovječnosti i ratne zločine, čime je počinio kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145a. stavak 6. Kaznenog zakona BiH. Sud BiH potvrdio je optužnicu", naveli su iz Tužiteljstva BiH dodajući kako će istraga u ovom predmetu biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika Praljku.

Barbarić je 2025. blagoslovio spomenik podignut u čast Praljku no to je učinio kada je već bio otpušten iz franjevačkog reda zbog neposluha.

"Sud u Den Haagu, kada je riječ o generalu Praljku, jest montiran, politička konstrukcija, podvala, laž. Naš Praljak je nevin. U Den Haagu su demoni u sucima zaplesali, gazeći pravednost, istinu, slobodu i savjest", kazao je među ostalim Barbarić pred spomenikom haaškom osuđeniku.

Veličanje i odavanje počasti osobama pravomoćno osuđenim za ratne zločine u BiH je postalo kazneno djelo 2021. godine temeljem izmjena Kaznenog zakona koje je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Inzko.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTVRĐENO

POTVRĐENO

Gradonačelnik Buja iz zatvora podnio ostavku
novi zakon

novi zakon

Hoće li zbog nekoliko centimetara 7000 djece ostati bez logopeda?
još uvijek na sudu

još uvijek na sudu

Godinama vrijeđao i udarao suprugu i dijete, a radi kao psihijatar i predaje na fakultetu

najpopularnije

Još vijesti