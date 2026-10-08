U BiH dignuta optužnica protiv fratra: Veličao ratnog zločinca Slobodana Praljka

Navode kako je Barbarićev govor prenijelo više elektroničkih medija, odnosno internet portala te je zabilježen veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana.

Kako se navodi u priopćenju državnog tužiteljstva, Petar Barbarić (90) , rođen u Ljubuškom, koji iz državljanstvo BiH ima i ono Republike Hrvatske, optužen je jer je 2. studenog 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja Slobodana Praljka pokopanog u Zagrebu.

"Optuženi se tereti da je veličao osobu pravomoćno osuđenu presudama ICTY-a za kaznena djela zločina protiv čovječnosti i ratne zločine, čime je počinio kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145a. stavak 6. Kaznenog zakona BiH. Sud BiH potvrdio je optužnicu", naveli su iz Tužiteljstva BiH dodajući kako će istraga u ovom predmetu biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika Praljku.

Barbarić je 2025. blagoslovio spomenik podignut u čast Praljku no to je učinio kada je već bio otpušten iz franjevačkog reda zbog neposluha.

"Sud u Den Haagu, kada je riječ o generalu Praljku, jest montiran, politička konstrukcija, podvala, laž. Naš Praljak je nevin. U Den Haagu su demoni u sucima zaplesali, gazeći pravednost, istinu, slobodu i savjest", kazao je među ostalim Barbarić pred spomenikom haaškom osuđeniku.

Veličanje i odavanje počasti osobama pravomoćno osuđenim za ratne zločine u BiH je postalo kazneno djelo 2021. godine temeljem izmjena Kaznenog zakona koje je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Inzko.