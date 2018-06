Tvrtko Barun: Teško je brinuti o tisućama ljudi na jednom mjestu. Svaka država će to pokušati izbjeći

Koji su izazovi pred Europom, ali i Hrvatskom u Otvorenom su govorili Zlatko Sokolar, bivši načelnik Uprave za granice; Tvrtko Barun, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u JI Europi; Selma Ilić, HRC; prof. dr. sc. Goran Bandov, prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i dr. sc. Jadranka Polović, politologinja

'Kriza koja je pred nama veliki je izazov za budućnost EU. Migranti mogu biti radna snaga, ali podvlačim sigurnosni aspekt – sve zemlje Unije sreću se s organiziranim kriminalom, krijumčarima koji zaradjuju 30 milijardi dolara godišnje. Čuli smo i optužbe protiv nevladinih organizacija, da u suradnji s krijumčarima vode ljude prema Europi. EU je bila zapljusnuta terorističkim napadima, a mediji to nerado dovode u kontekst s migravijskom krizom. Politika otvorenih vrata destabilizirala je politike europskih zemalja i napuhala još više socijalne fondove. Mislim da to vodi i snižavanju cijene rada', smatra dr. Jadranka Polović.

'Ne govorimo zasad o izbjegličkom valu, već o nizu izbora država članica EU-a gdje su tema migranti. Njemačkoj gori pod petama. CSU je postavila uvjet Merkel i CDU-u u vezi migrantske krize jer su uspjeh na izborima s tom temom polučile druge, desne stranke. CSU traži strožu regulaciju granice – želi da onaj koji dodje na granicu bude odbijen, a to danas nije moguće', kazao je prof. dr. Goran Bandov .

Tvrtko Barun rekao je kako mađarska politika ima svoje pristaše, ali smatra da je pogrešno jednostrano gledati ovu tematiku. 'Ne smijemo zaboraviti da govorimo o ljudima, i od toga bi trebali kretati. Bez obzira na podjele jesu li izbjeglice ili migranti, činjenica da su to ljudi u potrebi. Činjenica da se radi o više tisuća ljudi na granicama i da je to teško i za BIH i smatram da svi trebamo pomoći. Kriza 2015.-2016. je i završila tako da su granice zatvorene. Naša je politika tada zavisila o većim zemljama. Teško je brinuti o tisućama ljudi na jednom mjestu. Svaka država će to pokušati izbjeći', dodao je.

Kazao je i kako je Papa je jedini koji stalno poziva na dobrobit izbjeglica te da je nedopustivo da se mađarski premijer Orban poziva na kršćanske korijene. 'Okolnosti su u to vrijeme bile sasvim drugačije nego danas. Tada su njemačke vlasti pozvale migrante, a RH se morala prilagoditi. Svi su odrađivali svoj posao, velika stvar s preko 660.000 migranata - nije se dogodio ni jedan sigurnosni incident, ni zdravstveni problem. Danas je drugačije. Nitko ne odlazi iz svoje domovine bez naročite potrebe, no grčki ministar se jada da relokacija migranata ne funkcionira. Pojačale su se sve sigurnosne mjere na granicama. Primarni je cilj sada sigurnosni aspekt i danas nitko ne može proći ako ne ispunjava uvjete za međunarodnu zaštitu', kazao je Zlatko Sokolar.