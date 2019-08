Tvrdio da će biti nezavisni zastupnik, a onda se učlanio u Bandićevu stranku

Tragao je i traga, no Milan Bandić ipak je našao još jednog zastupnika kojeg je dovabio u svoje redove. Novog 'žetončića' ponovno je potražio u redovima SDP-a

Nakon što je sredinom ožujka napustio SDP, bivši ministar zdravstva Siniša Varga 'skućio' se u novoj stranci, i to onoj Bandićevoj.

I ne bi to, s obzirom da se u Bandićevom klubu nalaze i neki drugi bivši SDP-ovci, bilo iznenađenje da Varga još do prije koji mjesec nije snažno demantirao da odlazi u neki drugu stranku.

Da li je točno da je Varga postao član njegove stranke novinari su danas priupitali i samog Bandića. Potvrdio je da je Varga pristupio stranci, ali da ne zna kada se to dogodilo.'Nijednog stručnjaka nećemo odbiti, ali ni za kim nećemo trčati', kazao je novinarima na press konferenciji.

Međuti, on je tada demantirao odlazak u neki drugi klub. 'Neću pristupiti niti jednom klubu. Glasat ću po svojoj savjesti bez obzira na to dolaze li prijedlozi od vladajućih ili od oporbe', govorio je Varga krajem ožujka, dodavši da je ostati nezavisni zastupnik koliko god će to biti moguće.

Očito sada više nije bilo moguće, a zašto je promijenio svoje mišljenje pokušali smo pitati i samog Vargu no na naše pozive nije odgovarao.