Tvrđavi kulture Šibenik odobren novi projekt vrijedan 12 milijuna kuna

FORTITUDE (Historic Fortresses Intensyfing Crossborder Tourism Development) naziv je novog projekta koji je odobren Javnoj ustanovi Tvrđava kulture Šibenik iz europskog programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska-Crna Gora-Bosna i Hercegovina!

Projekt je vrijedan oko 12 milijuna kuna (1.651.150,80 eura), a projektnu ideju i kompletnu aplikaciju osmislio je, razvio i prijavio tim Tvrđave kulture koja je nositelj projekta u suradnji s partnerima Grad Karlovac, Opština Herceg Novi, Opština Bar i Grad Banja Luka.

Cilj projekta je ojačati i diversificirati kulturno – turističku ponudu u prekograničnom području, kao i razviti što kvalitetnije i održivije upravljanje kulturnim dobrima. Kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila će tijekom naredne tri godine dobiti niz novih sadržaja u unutrašnjosti što uključuje nova tehnološka i prostorna rješenja u suvenirnici i Info pultu tvrđave, izložbene postave u muzejskoj prostoriji i dijelu podzemnih prostora tvrđave, kao i uređenje informativnog centra City Point. Uređenje i opremanje unutrašnjosti tvrđave tako će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.

Projektom je predviđen i niz drugih aktivnosti poput jačanja kapaciteta za upravljanje kulturnim dobrima, edukacija za djelatnike, pokretanja međunarodne manifestacije Noć tvrđava u suradnji s partnerima, razvoja novih turističkih ruta obilaska tvrđava….

'Ukupna sredstva koja će ustavnova uložiti u provedbu ovog projekta iznose oko 4.1 milijuna kuna (556.000,00 eura), od čega će 85% iznosa sufinancirati Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj' – kazala je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.

Uz FORTITUDE, valja spomenuti da je Tvrđavi kulture početkom rujna 2019. odobren još jedan projekt, iz programa prekogranične suradnje ADRION. Riječ je o projektu EMOUNDERGROUNDS (EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within cross border UNDERGROUNDS) nositelja Općine Nardo (Italija), koji također za cilj ima ulaganjem u sadržaje na tvrđavama poboljšati iskustva dnevnih posjetitelja. Budžet Tvrđave kulture u sklopu istoimenog projekta iznosi 2.1 milijuna kuna (oko 290.000,00 eura), a najznačajnije ulaganje u sklopu projekta odnosi se na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu storytellinga.

Sveukupno su tako u 2019. godini Tvrđavi kulture Šibenik iz europskih fondova odobreni projekti vrijednosti veće od 14 milijuna kuna koji će biti utrošeni tijekom tri kalendarske godine.