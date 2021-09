Tunis dobio prvu ženu na premijerskom položaju

Tuniski predsjednik Kais Saied imenovao je u srijedu Najlu Bouden Romdhane, malo poznatu inženjerku s iskustvom u Svjetskoj banci (WB) za premijerku, skoro dva mjeseca nakon što je preuzeo gotovu svu vlast te su ga njegovi suparnici optužili za državni udar.

Po struci inženjerka geologije, Romdhane je bila odgovorna za provedbu projekata Svjetske banke u ministarstvu obrazovanja, no njezino je političko iskustvo skromno.

U video poruci, Said je rekao da njezinim imenovanjem želi odati počast ženama u Tunisu te je zamolio da predloži kabinet što prije "jer smo izgubili previše vremena".



Saied je izabran 2019., a 25. srpnja ove godine 'zamrznuo' je parlament, smijenio premijera i preuzeo izvršnu vlast, što su njegovi islamistički protivnici označili iznenadnim državnim udarom, ali je on rekao da su ti potezi bili neophodni da se zemlja spasi od kolapsa.

Prošli tjedan je odbacio većinu ustavnih članaka, rekavši da može vladati dekretom i sam kontrolirati vladu tijekom izvanrednog stanja za koje se ne zna koliko će trajati.

Pod sve je većim domaćim i stranim pritiskom da formira novu vladu.

Iako je Saied imenovao premijerku, agencije podsjećaju da je prošli tjedan rekao da će vlada odgovarati njemu te da može birati i smjenjivati ministre, zbog čega će uloga premijera biti manje važna nego tijekom prijašnjih administracija.

Saiedova intervencija dovela je Tunis u ustavnu krizu, izazivajući zabrinutost za budućnost demokratskog sustava, dok je on to ocijenio u skladu s ustavom i potrebnim zbog "političke paralize, visoke stope covida-19 i prosvjeda", obećavši i da to neće utjecati na prava.