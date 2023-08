Tukao konobaricu pa dijelio EU novac ženama. Sarnavka: Poruka ministarstva je zastrašujuća

Davio je i premlatio vlasnicu lokalnog kafića, no tek nakon mjesec dana i zgražanja javnosti podignuta je optužnica zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja. Žgela do sada nije istupao, a sada je progovorio za RTL Direkt.

Ne samo da nije dao ostavku nego normalno radi svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. I ne da ne pomišlja na ostavku, nego je isti tjedan kada je kazneno optužen za nasilje nad ženama, došao na dodjelu sredstava za zapošljavanje ženama u sklopu programa Zaželi. Vlasnica kafića koju je pretukao je zgrožena.

"Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim, kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim, to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama", kaže napadnuta vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Ni u tome prozvani načelnik ne vidi ništa sporno.

Upitan je li to dobar primjer da dodjeljuje ženama nagrade, Žgela je ponovno odgovorio protupitanjem, rekavši: "Zašto ne?".

Na opasku da se to događa u vrijeme dok je osvjedočeno tukao žene i dok je podignuta optužnica, Žgela je upitao: "Pa žena smije mene tući?".

Zaželi je program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Vodi ga Ministarstvo rada i poruka da na dodjeli sudjeluje nasilnik, koji je pred cijelom javnosti premlatio ženu, je zastrašujuća, rekla je Sanja Sarnavka.