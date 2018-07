Trumpu prosvjednici u Londonu poručili da je 'noćna mora ljudskih prava'

Predsjednik SAD-a Donald Trump dočekan je manjim prosvjedima u četvrtak u Londonu na početku četverodnevnog posjet Velikoj Britaniji tijekom kojega će, kako se očekuje, razgovarati o slobodnoj trgovini i suradnji u području obrane

Očekuje se da će se tisuće ljudi okupiti na većim prosvjedima u petak kada bi Trump trebao održati glavne razgovore s Theresom May u Chequersu, rezidenciji britanskih premijera izvan Londona.

Više prosvjeda se očekuje oko palače Blenheim u blizini Oxforda gdje će Trump biti službeno dočekan te večerati s britanskom premijerkom Theresom May i vodećim poslovnim ljudima.

Trump je prije polaska za London iz Bruxellesa, gdje je bio na summitu NATO-a, već izazvao proturječja postavivši pitanje daje li britanska premijerka May, svojim prijedlozima o Brexitu, glasačima 'ono za što su glasali' na referendumu 2016. godine.

'Nema jačeg saveza od našeg posebnog odnosa sa SAD-om i neće biti važnijeg saveza ni u godinama koje dolaze', rekla je May i dodala da dvije zemlje 'dijele pogled na većinu vanjskopolitčkih pitanja'.

Britanska premijerka Theresa May nada se da će Trumpov posjet ojačati bliske veze između dviju država i pomoći oko budućeg dogovora o slobodnoj trgovini.

'Mnogo čitam o Brexitu posljednjih dana i čini se da ide u malo drugačijem pravcu, s obzirom da se, barem djelomice, ponovno vežu s Europskom unijom', odgovorio je Trump novinarima na pitanje o Brexitu.

'Nije na meni da kažem (što bi se trebalo dogoditi)', rekao je dodavši da se nada da će se dogovor Londona i EU-a uskoro postići.

'Ljudi su glasali za raskid pa pretpostavljam da će to učiniti. No možda će krenuti malo drugačijim pravcem', rekao je. 'Tako da ne znam jesu li za to glasali... Samo želim da narod bude zadovoljan.'

Trump će se u petak sastati i s kraljicom Elizabetom II u u Windsoru, kraljevskoj palači izvan Londona, a subotu će otputovati u Škotsku.