Trumpov savjetnik: Prijenos vlasti u najmoćnijoj demokraciji na svijetu bit će miran

Unatoč najavama da Trump neće priznati poraz, predsjednikov ekonomski savjetnik Larry Kudlow smiruje loptu.

Larry Kudlow

Kao i u Pennsylvaniji, i u Georgiji se trend preokrenuo, no Biden ima vrlo malu prednost, tek 1579 glasova više od Trumpa.

Po njegovim riječima, u Pennsylvaniji je došlo do brojnih neregularnosti. Naveo je da je republikanskim promatračima bio zabranjen pristup u centre za prebrojavanje glasova. Morgan navodi da je i u Nevadi došlo do nepravilnosti, pojasnivši da se to prvenstveno odnosi na dopisno glasovanje.

"Naposljetku, predsjednik je na putu da pobijedi u Arizoni", kazao je Morgan i ponovo zamjerio Fox Newsu i agenciji Associated Press da su pobjedu u toj državi već pripisali Bidenu.

Uvjeren je da će, u konačnici, kada se izbori završe, Trump biti ponovo izabran za predsjednika.