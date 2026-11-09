Trump najavio neobično pojačanje u Bijeloj kući, pa se predomislio: 'Ma, samo sam se šalio'

Njegova objava na društvenim mrežama dan ranije, potaknula je nagađanja o angažiranju toga njegova borbenog saveznika, sugerirajući pritom beskompromisan pristup prema demokratima u trenutku kada se oni pripremaju preuzeti kontrolu nad Kongresom.

Trump je rekao da se Whiteu, njegovu istaknutom pristaši, 'sviđa ideja' o preuzimanju te dužnosti, no naglasio je da to nije mislio ozbiljno, opisavši svoj prijedlog kao 'samo malu šalu'. 'Ma, samo sam se šalio', rekao je Trump novinarima, i dodao da je u sklopu te šale objavio i fotografije poznatih UFC boraca kao potencijalnih Whiteovih pomoćnika.

U objavi od subote, Trump je opisao Whitea kao 'žestokog borca ​​i ratnika' te predložio da sa sobom dovede nekoliko sadašnjih ili bivših UFC prvaka koji bi mu bili pomoćnici, dodavši da su potrebni kao obrana od 'razularene ljevice'. Trump je naveo da će ga White u ponedjeljak posjetiti u Bijeloj kući, no dodao je da je taj sastanak planiran iz drugih razloga.

White, koji već više od dva desetljeća vodi organizaciju Ultimate Fighting Championship (UFC), blizak je Trumpov saveznik te je pomogao u mobiliziranju podrške za njegovu predsjedničku kampanju 2024. godine. Također se pojavljivao uz Trumpa na nekoliko političkih događaja, a ove je godine pomogao i u organizaciji UFC borbi na travnjaku ispred Bijele kuće.