Trump upozorava Kinu da ne čeka do idućih američkih izbora za sklapanje trgovinskog sporazuma

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je upozorio Kinu da ne čeka do isteka njegova prvog mandata za završetak trgovinskih pregovora jer ako pobijedi na predsjedničkim izborima u studenom 2020., jer će za novi sporazum uvjeti biti daleko oštriji ili sporazum i neće biti

Trump je rekao kako se čini da se Kina povlači iz obećanja da će kupovati američke poljoprivredne proizvode, za što američki dužnosnici tvrde da bi bio znak dobre volje i dio bilo kakvog završnog sporazuma.

'Kina je do sada već trebala početi kupovati naše poljoprivredne proizvode, no nema naznake da to čini. To je problem s Kinom - ne obavljaju ono što trebaju', napisao je Trump u nizu objava na Twitteru.

Američki i kineski dužnosnici ponovno su počeli pregovore zaustavljene u svibnju kako bi okončali dugogodišnji trgovinski rat obilježen međusobnim nametanjem carina, no još moraju razriješiti duboke