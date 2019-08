Trump spreman na susret s iranskim predsjednikom

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao kako je spreman susresti se s iranskim predsjednikom pod pravim okolnostima kako bi završili sukob oko nuklearnog sporazuma iz 2015., te je otkrio kako traju pregovori između država da se Iranu omogući inozemno kreditiranje i održavanje gospodarstva na životu

No Trump je, govoreći na summitu G7 u francuskom Bairritzu, odbacio da će ukinuti gospodarske sankcije kako bi se nadoknadili gubici koje je zabilježio Iran.

Trump je novinarima rekao da je moguć susret između njega i iranskog predsjednika Hasana Rouhanija u narednim tjednima, a za Iran je rekao da je država "iznimnog potencijala".

"Imam dobar osjećaj. Mislim da će se Rouhani htjeti susresti i izgladiti situaciju. Oni strašno pate", rekao je američki čelnik.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin summita, na istoj je konferenciji za medije otkrio kako mu je Rouhani rekao da je otvoren za susret s Trumpom. Macron je izrazio nadu da bi se susret mogao dogoditi u narednim tjednima. Trump i Rouhani će u rujnu sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

No Rouhani nije onaj koji daje zadnju riječ u Iranu. To čini iznimno protuamerički nastrojen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, pa će sve što bi Rouhani i Trump dogovorili morati odobriti i on.