Trump predlaže svoje golf igralište kod Miamija za idući sastanak G7

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će vjerojatno organizirati sastanak skupine G7 iduće godine na jednom od svojih imanja, golf igralištu Trump National Doral kod Miamija

Trump je kazao da je njegovo golf igralište savršen izbor, i zbog svoje veličine i činjenice da je samo pet minuta vožnje udaljeno od zračne luke u Miamiju.

'Sviđa im se lokacija hotela, sviđa im se također to što je odmah pored zračne luke. I to je u Miamiju, Doralu kod Miamija, pa je to izvrsna lokacija', rekao je Trump na summitu G7 u francuskom atlantskom ljetovalištu Biarritzu.

Napomenuo je ipak da konačnu odluku tek treba donijeti. 'Nemamo ništa što bi niti izbliza moglo tome konkurirati, posebice kada pogledate lokaciju', kazao je.

Trump je do sada sudjelovao na tri summita G7, u Italiji, Kanadi i Francuskoj. Svaki put sastanak se održavao daleko od bilo kakve zračne luke koja bi mogla primiti njegov Airforce One zbog čega je morao koristiti još i helikopter ili manji zrakoplov.

Trump je kazao također da na sastanku u njegovoj organizaciji neće biti neočekivanih gostiju, kao što je učinila Francuska pozvavši iranskog ministra vanjskih poslova Mohamada Džavada Zarifa.

'Neće biti nikakvih iznenađenja', rekao je.