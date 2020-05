Američki predsjednik Donald Trump odlučio se povući iz još jednog velikog sporazuma o kontroli naoružanja, piše The New York Times pozivajući se na visoke izvore u Bijeloj kući.

U tajnim izvješćima, piše The New York Times, Pentagon i američke obavještajne agencije tvrdili su da Rusi također koriste letove nad Sjedinjenim Državama kako bi mapirali ključnu američku infrastrukturu koja bi mogla biti metom cyber napada. Američki dužnosnici također bilježe da je Trump bio bijesan zbog ruskog leta direktno iznad njegovog golf posjeda u Bedminsteru 2017. godine. Trumpova odluka, koja se već neko vrijeme provlači, dodatno će ogorčiti europske saveznike, uključujući one iz NATO-a, koji su također potpisnici sporazuma. Među potpisnicima ovog sporazuma je i Hrvatska.

Oni će ostati privrženi dogovoru, ali iz Europe stižu upozorenja da će, s izlaskom Washingtona, Rusija gotovo sigurno reagirati i ukidanjem svojih letova, koje saveznici koriste za nadgledanje kretanja stranih trupa na svojim granicama, što je posebno važno za baltičke države.