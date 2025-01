Trump prije Trumpa: Tko je bio osebujni političar Jean-Marie Le Pen

Jean Louis Marie Le Pen četiri desetljeća predvodio je Nacionalnu frontu, do 2011., kad ga je na čelu stranke zamijenila kći Marine, da bi pod njezinom palicom četiri godine kasnije bio izbačen iz stranke kako bi se s nje otklonila 'ultranacionalistička' ljaga što se veže uz njegovo ime.

Zbog svojih ultranacionalističkih i antiimigrantskih stavova i napadanja elita, 80-ih godina 20. stoljeća kotirao je kao odmetnik, no već tada dao je naznačiti natruhe populizma koji počiva na podjelama, vidljivog kod današnjih političara poput Donalda Trumpa , Nigela Faragea, a sada i Erica Zemmoura u Francuskoj.

Nakon godina 'operiranja' na rubovima francuske političke scene, Le Pen je 2002. šokirao francusku i svjetsku javnost došavši do drugog kruga francuskih predsjedničkih - da bi ga Jacques Chirac pobijedio s 82 prema 18 posto. To je bio vrhunac njegove karijere. Građani su mu, između ostalog, zamjerali brojne presude zbog poricanja holokausta, poticanje rasne mržnje i homofobije.

Le Pen je bio jedan od najvećih govornika među francuskim političarima novog doba tečnim akrobacijama od elegantnih i bučnih rečenica do vulgarne brutalnosti. No svoj dar često je zlorabio. Iako je nijekao to da je antisemit, uvijek je bio sklon takvim aluzijama.