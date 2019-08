Trump osudio rasizam i bjelački šovinizam: Mržnji nije mjesto u Americi

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je, nakon najnovijeg slučaja masovne pucnjave i ubojstva, po posljednjim podacima, 21 osobe, rekao da Amerikanci moraju 'osuditi rasizam, netrpeljivost i bjelački šovinizam'

'Moramo se pobrinuti da oni koji predstavljaju rizik za javnu sigurnost nemaju pristup vatrenom oružju', rekao je Trump. 'Mentalne bolesti i mržnja povlače okidač, a ne pištolj', ustvrdio je.

Trump je ranije u ponedjeljak pozvao na usvajanje zakon koji će propisati stroge provjere kupaca oružja, no u svom obraćanju u Bijeloj kući nije naveo pojedinosti kada će to zatražiti niti je to bila središnja točka njegovog govora.

Trump je, kako je dodao, dao i naputke ministarstvu pravosuđa da surađuju s lokalnim vlastima i medijskim kompanijama kako bi se počinitelji masovnih pucnjava otkrili prije nego napadnu i počine zločin. Smatra da su internet, društvene mreže i nasilne video igrice pridonijele radikalizaciji ljudi.