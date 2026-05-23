Trump: Objavit ću detalje mirovnog sporazuma, Hormuški tjesnac bit će otvoren!

I.J.

23.05.2026 u 23:05

Donald Trump
Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana „uglavnom ispregovaran“ te da se uskoro očekuje njegova konačna finalizacija.

„Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja je uglavnom ispregovaran“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je kako se trenutačno raspravlja o završnim detaljima sporazuma te da će on uskoro biti objavljen.

„Trenutno se raspravlja o konačnim aspektima i detaljima Sporazuma, i bit će uskoro objavljeni“, poručio je Trump.

Američki predsjednik tvrdi i da će u sklopu dogovora biti otvoren Hormuški tjesnac, jedna od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

„Uz mnoge druge elemente Sporazuma, bit će otvoren i Hormuški tjesnac“, naveo je.

