Trump: Objavit ću detalje mirovnog sporazuma, Hormuški tjesnac bit će otvoren!

Dodao je kako se trenutačno raspravlja o završnim detaljima sporazuma te da će on uskoro biti objavljen.

„Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja je uglavnom ispregovaran“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

„Trenutno se raspravlja o konačnim aspektima i detaljima Sporazuma, i bit će uskoro objavljeni“, poručio je Trump.

Američki predsjednik tvrdi i da će u sklopu dogovora biti otvoren Hormuški tjesnac, jedna od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

„Uz mnoge druge elemente Sporazuma, bit će otvoren i Hormuški tjesnac“, naveo je.