Trump: Objavit ću detalje mirovnog sporazuma, Hormuški tjesnac bit će otvoren!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana „uglavnom ispregovaran“ te da se uskoro očekuje njegova konačna finalizacija.
„Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja je uglavnom ispregovaran“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Dodao je kako se trenutačno raspravlja o završnim detaljima sporazuma te da će on uskoro biti objavljen.
„Trenutno se raspravlja o konačnim aspektima i detaljima Sporazuma, i bit će uskoro objavljeni“, poručio je Trump.
Američki predsjednik tvrdi i da će u sklopu dogovora biti otvoren Hormuški tjesnac, jedna od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.
„Uz mnoge druge elemente Sporazuma, bit će otvoren i Hormuški tjesnac“, naveo je.