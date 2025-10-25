Trump: Neću gubiti vrijeme s Putinom ako nema dogovora o Ukrajini

"Morao bih znati da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, odgovarajući na pitanje što bi ga uvjerilo da održi novi sastanak s Putinom.

"Neću gubiti vrijeme. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće", dodao je, misleći na svoje pokušaje rješavanja sukoba između Moskve i Kijeva.

Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne želi uzaludne razgovore, a Sjedinjene Države su sljedećeg dana uvele nove sankcije ruskom energetskom sektoru.

