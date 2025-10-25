ništa na horizontu

Trump: Neću gubiti vrijeme s Putinom ako nema dogovora o Ukrajini

V. B./Hina

25.10.2025 u 22:51

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da "neće gubiti vrijeme" na zakazivanje još jednog sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom bez dogovora na vidiku o okončanju sukoba u Ukrajini

"Morao bih znati da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, odgovarajući na pitanje što bi ga uvjerilo da održi novi sastanak s Putinom.

"Neću gubiti vrijeme. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće", dodao je, misleći na svoje pokušaje rješavanja sukoba između Moskve i Kijeva.

Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne želi uzaludne razgovore, a Sjedinjene Države su sljedećeg dana uvele nove sankcije ruskom energetskom sektoru.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regionalni čelnik

regionalni čelnik

U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona
un rezolucija

un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze
ne Gundremmingen

ne Gundremmingen

Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

najpopularnije

Još vijesti