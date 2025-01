Trump na prvom putovanju: U Sjevernoj Karolini najavio ukidanje FEMA-e

Kazao je da bi radije da se pojedinim državama dodijeli savezni novac te da one same upravljaju katastrofama nego da za to ovise o FEMA-i.

Rekao je da će potpisati izvršnu uredbu s ciljem rješavanja trajnih problema FEMA-e.

"Mislim da ćemo predložiti da FEMA nestane", kazao je.

Trump se žalio da Biden nije učinio dovoljno da pomogne Sjevernoj Karolini da se oporavi od uragana, što je optužba koju je Bidenova administracija odbacila kao dezinformaciju.

Predsjednik je također oštro kritizirao odgovor demokratskih dužnosnika na šumske požare u Los Angelesu koji su ovog mjeseca prouzročili veliku štetu.

Trump bi kasnije trebao posjetiti Los Angeles u vrijeme kada tri ogromna požara i dalje prijete regiji.