'Kim Jong Un mora učiniti nešto značajno za ukidanje sankcija'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da bi sjevernokorejski vođa Kim Jong Un trebao napraviti neki značajan potez želi li ukidanje sankcija Sjevernoj Koreji zbog njezina nuklearnog programa. "Nisam ukinuo sankcije. Rado bih to učinio, ali za to je potrebno da druga strana napravi neki značajan potez", izjavio je Trump manje od tjedan dana prije drugog summita s Kimom u Hanoju.

Trump je ocijenio da su on i Kim u "dobrim odnosima" i dodao: "Ne bi me iznenadilo da nešto upali". Američki predsjednik je rekao da su njih dvojica dosad učinili puno toga, ali "to ne znači da će ovo biti zadnji sastanak".

"Mislim da ćemo ostvariti velik inapredak. Mislim da će to biti naš posljednji susret", dodao je.