Trump će 'najvjerojatnije' dati TikToku 90 dana odgode prije potencijalne zabrane

"Najvjerojatnije će se ići na produžetak od 90 dana, jer je to prikladno", rekao je NBC-u u intervjuu. "Ako se odlučim na to, vjerojatno ću to najaviti u ponedjeljak."

Bijela kuća je prijetnju TikToka da će prestati s radom u SAD-u u nedjelju bez novog jamstva Bidenove administracije nazvala "smicalicom".

"Vidjeli smo posljednje priopćenje TikToka. To je smicalica, i ne vidimo drugog razloga da TikTok ili druge kompanije djeluju u nekoliko narednih dana prije nego što Trumpova administracija preuzme ured u ponedjeljak", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre u subotu.