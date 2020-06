Trudeau kleknuo s prosvjednicima usred povika: 'Suprotstavimo se Trumpu!'

Kanadski premijer Justin Trudeau u petak je, tijekom antirasističkog skupa održanog u Ottawi kleknuo u znak solidarnosti s prosvjednicima.

"Svi s užasom i čuđenjem gledamo što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme je da se povežemo, vrijeme je da slušamo. Vrijeme je da učimo..., jer nepravda se nastavlja unatoč postignutom napretku. No vrijeme je i da mi Kanađani priznamo da i sami imamo vlastite probleme. I kanadski crnci svakodnevno se susreću s diskriminacijom, u Kanadi je i dalje prisutna sustavna diskriminacija, koju mnogi među nama ne vide, no to je realnost", kazao je tada Trudeau.

"Mislim da previše Kanađana osjeća strah i tjeskobu kada ugledaju policijske dužnosnike jer u ovoj zemlji i dalje se suočavamo sa sustavnim rasizmom i sustavnom diskriminacijom", ponovio je Trudeau novinarima na brifingu u petak.