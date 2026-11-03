Troškovi zdravstva eksplodirali: 'Zatvaramo rupe, ne unapređujemo sustav'

Rogić Lugarić pritom je upozorila i na obrazac prema kojem bolnice tijekom godine kumuliraju dospjele obveze prema dobavljačima, a država ih zatim podmiruje dodatnim sredstvima.

" Troškovi zdravstva trenutno rastu brže od gospodarstva i to ne samo u Hrvatskoj nego u svim zemljama EU. Prošle godine hrvatsko je gospodarstvo realno raslo 3,4 posto, međutim, troškovi zdravstva 12 posto", navela je državna tajnica Ministarstva financija.

Rogić Lugarić naglasila je da su stabilne javne financije preduvjet kontinuiranog ulaganja u zdravstvo , ali i da je uz pitanje visine izdvajanja sve važnije pitanje načina trošenja novca. Zdravstvo je prioritet ove Vlade i to se itekako vidi, no treba pogledati i drugu stranu priče, istaknula je otvarajući konferenciju EconoMedica koja okuplja studente medicine, ekonomije i stomatologije radi povezivanja medicinskog i ekonomskog pristupa izazovima zdravstvenog sustava.

Državna tajnica Rogić Lugarić: Novac potrošen na zatvaranje rupa

Ne možemo reći da je taj novac uzaludan, međutim, potrošen je na zatvaranje rupa, a ne na unaprjeđenje sustava, ustvrdila je. Dodala je kako je iz perspektive Ministarstva financija glavni cilj zaustavljanje novih dugova bolničkih ustanova.

"Aktivnim upravljanjem, organizacijom rada, zalihama lijekova i potrošnog materijala, uz nabavu prema stvarnim potrebama i bez gomilanja zaliha, i mali pomaci mogu donijeti itekakve uštede", kazala je.

Državna tajnica navela je, između ostalog, da je od 2016. u hrvatski zdravstveni sustav uloženo 3,4 milijarde eura te naglasila "najveća ulaganja u onkološku opremu u povijesti hrvatskog javnog zdravstva".

Ministrica Hrstić: Ulaganje u zdravstveni sustav nije trošak

Svjesna potrebe osiguranja balansa u pružanju najbolje medicinske usluge pacijentima i financijske održivosti, ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako ulaganje u zdravstveni sustav nije trošak, nego ulaganje u bolje ishode liječenja i zdravlje građana.

"Za zdravstveni sustav se iz godine u godinu sve više ulaže iz državnog proračuna. A kada govorimo o ishodima liječenja, u zadnjih 10 godina smo uspjeli tri puta povećati financijska sredstva za posebno skupe lijekove i kroz godine ulaganja postigli smo barem djelomični cilj, a to je da je ove godine prvi put u Hrvatskoj povećano preživljenje pacijenata oboljelih od malignih bolesti", navela je Hrstić.

Kad je riječ o ulaganju u medicinsku tehnologiju, od iduće godine će HZZO omogućiti povezivanje svih bolnica pa će se radiološke snimke moći pregledavati neovisno o tome u kojoj bolnici je pacijent napravio uslugu, najavila je ministrica, podsjetivši da će od 2027. i svi privatni pružatelji zdravstvene zaštite biti spojeni na CEZIH. Ustvrdila je kako je i to jedan aspekt u postizanju financijski održivog zdravstvenog sustava.

Istaknula je i ulaganja u zaposlene, poručivši kako ju veseli činjenica povratka medicinskog osoblja od prošle godine. "To se posebno osjeća na razini medicinskih sestara, a primjećuje se i porast povratka liječnika", poručila je.

Studentska konferencija posvećena temama financiranja zdravstvenog sustava

Treća je ovo studentska konferencija na kojoj se raspravlja o financiranju zdravstvenog sustava, investicijama u suvremene medicinske tehnologije, organizaciji zdravstvene zaštite i održivosti kadra.

"EconoMedica je studentski interdisciplinarni projekt koji smo pokrenuli mi studenti Medicinskog, Ekonomskog i Stomatološkog fakulteta. Ideju smo dobili od Ivane Gažić, predsjednice Uprave Zagrebačke burze koja je istaknula nedostatak financijske pismenosti u institucijama u kojima financije nisu primarna djelatnost i to nas je potaknulo na razmišljanje kako se studenti medicine pa čak ni ekonomije tijekom fakulteta ne susreću s takvim temama", kazala je jedna od organizatorica Helena Vranješ.

Ovogodišnja konferencija prvi je put uključila i studentsko natjecanje na kojem su timovi s različitih fakulteta trebali ponuditi rješenja za probleme zdravstvenog sustava. Pobijedio je tim koji su činile studentice Ekonomskog i Medicinskog fakulteta Bruna i Magda Buča te Mija Štefanec, s prijedlogom povećanja maloprodajne cijene alkohola u Hrvatskoj.

"Istaknule su problem prevelike konzumacije alkohola, a kao rješenje ponudile povećanje cijena alkohola, čime bi se smanjio broj alkoholičara i komplikacija povezanih s konzumacijom alkohola, kao i broj nepotrebnih hospitalizacija", navela je Vranješ.