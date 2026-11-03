Troškovi zdravstva eksplodirali: 'Zatvaramo rupe, ne unapređujemo sustav'

Troškovi zdravstva lani su porasli 12 posto dok je gospodarstvo raslo 3,4 posto, upozorila je u utorak državna tajnica Tereza Rogić Lugarić na konferenciji EconoMedica, a ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je važnost ulaganja u sustav radi boljih ishoda liječenja
Rogić Lugarić naglasila je da su stabilne javne financije preduvjet kontinuiranog ulaganja u zdravstvo, ali i da je uz pitanje visine izdvajanja sve važnije pitanje načina trošenja novca. Zdravstvo je prioritet ove Vlade i to se itekako vidi, no treba pogledati i drugu stranu priče, istaknula je otvarajući konferenciju EconoMedica koja okuplja studente medicine, ekonomije i stomatologije radi povezivanja medicinskog i ekonomskog pristupa izazovima zdravstvenog sustava.
"Troškovi zdravstva trenutno rastu brže od gospodarstva i to ne samo u Hrvatskoj nego u svim zemljama EU. Prošle godine hrvatsko je gospodarstvo realno raslo 3,4 posto, međutim, troškovi zdravstva 12 posto", navela je državna tajnica Ministarstva financija.
Rogić Lugarić pritom je upozorila i na obrazac prema kojem bolnice tijekom godine kumuliraju dospjele obveze prema dobavljačima, a država ih zatim podmiruje dodatnim sredstvima.
Državna tajnica Rogić Lugarić: Novac potrošen na zatvaranje rupa
Ne možemo reći da je taj novac uzaludan, međutim, potrošen je na zatvaranje rupa, a ne na unaprjeđenje sustava, ustvrdila je. Dodala je kako je iz perspektive Ministarstva financija glavni cilj zaustavljanje novih dugova bolničkih ustanova.
"Aktivnim upravljanjem, organizacijom rada, zalihama lijekova i potrošnog materijala, uz nabavu prema stvarnim potrebama i bez gomilanja zaliha, i mali pomaci mogu donijeti itekakve uštede", kazala je.
Državna tajnica navela je, između ostalog, da je od 2016. u hrvatski zdravstveni sustav uloženo 3,4 milijarde eura te naglasila "najveća ulaganja u onkološku opremu u povijesti hrvatskog javnog zdravstva".
Ministrica Hrstić: Ulaganje u zdravstveni sustav nije trošak
Svjesna potrebe osiguranja balansa u pružanju najbolje medicinske usluge pacijentima i financijske održivosti, ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako ulaganje u zdravstveni sustav nije trošak, nego ulaganje u bolje ishode liječenja i zdravlje građana.
"Za zdravstveni sustav se iz godine u godinu sve više ulaže iz državnog proračuna. A kada govorimo o ishodima liječenja, u zadnjih 10 godina smo uspjeli tri puta povećati financijska sredstva za posebno skupe lijekove i kroz godine ulaganja postigli smo barem djelomični cilj, a to je da je ove godine prvi put u Hrvatskoj povećano preživljenje pacijenata oboljelih od malignih bolesti", navela je Hrstić.
Kad je riječ o ulaganju u medicinsku tehnologiju, od iduće godine će HZZO omogućiti povezivanje svih bolnica pa će se radiološke snimke moći pregledavati neovisno o tome u kojoj bolnici je pacijent napravio uslugu, najavila je ministrica, podsjetivši da će od 2027. i svi privatni pružatelji zdravstvene zaštite biti spojeni na CEZIH. Ustvrdila je kako je i to jedan aspekt u postizanju financijski održivog zdravstvenog sustava.
Istaknula je i ulaganja u zaposlene, poručivši kako ju veseli činjenica povratka medicinskog osoblja od prošle godine. "To se posebno osjeća na razini medicinskih sestara, a primjećuje se i porast povratka liječnika", poručila je.
Studentska konferencija posvećena temama financiranja zdravstvenog sustava
Treća je ovo studentska konferencija na kojoj se raspravlja o financiranju zdravstvenog sustava, investicijama u suvremene medicinske tehnologije, organizaciji zdravstvene zaštite i održivosti kadra.
"EconoMedica je studentski interdisciplinarni projekt koji smo pokrenuli mi studenti Medicinskog, Ekonomskog i Stomatološkog fakulteta. Ideju smo dobili od Ivane Gažić, predsjednice Uprave Zagrebačke burze koja je istaknula nedostatak financijske pismenosti u institucijama u kojima financije nisu primarna djelatnost i to nas je potaknulo na razmišljanje kako se studenti medicine pa čak ni ekonomije tijekom fakulteta ne susreću s takvim temama", kazala je jedna od organizatorica Helena Vranješ.
Ovogodišnja konferencija prvi je put uključila i studentsko natjecanje na kojem su timovi s različitih fakulteta trebali ponuditi rješenja za probleme zdravstvenog sustava. Pobijedio je tim koji su činile studentice Ekonomskog i Medicinskog fakulteta Bruna i Magda Buča te Mija Štefanec, s prijedlogom povećanja maloprodajne cijene alkohola u Hrvatskoj.
"Istaknule su problem prevelike konzumacije alkohola, a kao rješenje ponudile povećanje cijena alkohola, čime bi se smanjio broj alkoholičara i komplikacija povezanih s konzumacijom alkohola, kao i broj nepotrebnih hospitalizacija", navela je Vranješ.