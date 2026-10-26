FOTO Konačno se pokrenuo jedan od najduže čekanih projekata u Zagrebu: Evo koliko će stajati

Prva faza projekta je vrijedna 237 milijuna i 500 tisuća eura, a Iva Hojsak, ravnateljica Klinike za dječje bolesti Zagreb istaknula je da je potreba za ovom bolnicom itekako velik
Najavljivala se desetljećima, projekt se čekao i nakon svega toga, dječja bolnica Blato konačno je doživjela polaganje kamena temeljca pokraj nedovršene sveučilišne bolnice.
Time je projekt ušao u novu fazu, a Iva Hojsak, ravnateljica Klinike za dječje bolesti Zagreb, navela je da o njenoj potrebi najbolje govore brojke.
'Samo prošle godine hospitalizirano je 7.000 djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Četiristo tisuća posjeta je zabilježeno u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iza tih velikih brojki stoje lica djece i njihovih obitelji koji dolaze iz cijelih dijelova Hrvatske, ali nemojmo zaboraviti ona najugroženija i najranjivija iz okolnih zemalja', rekla je Hosjak, prenosi HRT.
Prva faza investicije je vrijedna 237 milijuna i 500 tisuća eura. Ministrica zdravstva, Irena Hrstić, navela je da se s ovim kamenom ne postavlja samo temelj jedne bolnice, nego i zdravstvene ustanove ' koja će našoj djeci pružati nove mogućnosti liječenja'.
'Njihovim roditeljima će donositi veću sigurnost, a hrvatskom zdravstvu stvoriti nove perspektive razvoja. To je naša odgovornost, i naš cilj, naša obveza koju dugujemo budućim generacijama', rekla je Hrstić koja je bila na polaganju s premijerom Andrejem Plenkovićem.