FOTO Konačno se pokrenuo jedan od najduže čekanih projekata u Zagrebu: Evo koliko će stajati

Najavljivala se desetljećima, projekt se čekao i nakon svega toga, dječja bolnica Blato konačno je doživjela polaganje kamena temeljca pokraj nedovršene sveučilišne bolnice.

Time je projekt ušao u novu fazu, a Iva Hojsak, ravnateljica Klinike za dječje bolesti Zagreb, navela je da o njenoj potrebi najbolje govore brojke.

'Samo prošle godine hospitalizirano je 7.000 djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Četiristo tisuća posjeta je zabilježeno u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iza tih velikih brojki stoje lica djece i njihovih obitelji koji dolaze iz cijelih dijelova Hrvatske, ali nemojmo zaboraviti ona najugroženija i najranjivija iz okolnih zemalja', rekla je Hosjak, prenosi HRT.