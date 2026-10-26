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bolnica u blatu

FOTO Konačno se pokrenuo jedan od najduže čekanih projekata u Zagrebu: Evo koliko će stajati

I.K.

26.10.2026 u 12:31

Andrej Plenković i Irena Hrstić položili kamen temeljac za bolnicu Blato
Andrej Plenković i Irena Hrstić položili kamen temeljac za bolnicu Blato Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic/ Cropix
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Prva faza projekta je vrijedna 237 milijuna i 500 tisuća eura, a Iva Hojsak, ravnateljica Klinike za dječje bolesti Zagreb istaknula je da je potreba za ovom bolnicom itekako velik

Najavljivala se desetljećima, projekt se čekao i nakon svega toga, dječja bolnica Blato konačno je doživjela polaganje kamena temeljca pokraj nedovršene sveučilišne bolnice.

Time je projekt ušao u novu fazu, a Iva Hojsak, ravnateljica Klinike za dječje bolesti Zagreb, navela je da o njenoj potrebi najbolje govore brojke.

'Samo prošle godine hospitalizirano je 7.000 djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Četiristo tisuća posjeta je zabilježeno u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iza tih velikih brojki stoje lica djece i njihovih obitelji koji dolaze iz cijelih dijelova Hrvatske, ali nemojmo zaboraviti ona najugroženija i najranjivija iz okolnih zemalja', rekla je Hosjak, prenosi HRT.

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Prva faza investicije je vrijedna 237 milijuna i 500 tisuća eura. Ministrica zdravstva, Irena Hrstić, navela je da se s ovim kamenom ne postavlja samo temelj jedne bolnice, nego i zdravstvene ustanove ' koja će našoj djeci pružati nove mogućnosti liječenja'.

Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
  • Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
  • Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
  • Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
  • Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
  • Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice
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Svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

'Njihovim roditeljima će donositi veću sigurnost, a hrvatskom zdravstvu stvoriti nove perspektive razvoja. To je naša odgovornost, i naš cilj, naša obveza koju dugujemo budućim generacijama', rekla je Hrstić koja je bila na polaganju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

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