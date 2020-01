Trojica od petorice potpredsjednika Sabora dobila nove Audije A6, evo što se s ostalima dogodilo

Trojica od petorice potpredsjednika Hrvatskog sabora preuzeli su i voze se u novim automobilima marke Audi A6, potvrđeno je Hini iz Hrvatskog sabora

Novi su automobili ponuđeni četvorici potpredsjednika, jer je Božo Petrov (Most) već ranije odbio koristiti službeni automobil.

Preuzela su ih trojica: Željko Reiner (HDZ), Furio Radin (NZ) i Siniša Hajdaš-Dončić (SDP), ne i Milijan Brkić (HDZ) koji je zadržao ranije zaduženu Škodu Superb.

Brkić će, neslužbeno se doznaje, i dalje nastaviti koristiti službenu Škodu Superb, odbivši novi službeni Audi A6, model nabavljen za potpredsjednike Sabora nepunih godinu dana prije kraja mandata.

Petrov: Ne želim trošiti sredstva države za stranačke potrebe

'Ne želim trošiti financijska sredstva države, odnosno svih poreznih obveznika na stranačke potrebe Mosta', objasnio je svoje odricanje od službenog automobila, na koji ima pravo, Petrov, jedini potpredsjednik Sabora koji je i predsjednik stranke.

Službeni je automobil, kaže, vratio prije godinu dana, u siječnju 2019., u trenutku kad je kretala izborna kampanja za Europski parament, a praksu je nastavio i u kampanji za predsjedničke izbore.

'Nema smisla da za potrebe stranke Most obilazim teren automobilom koji pripada državi', izričit je Petrov.

Koliko stoji svaki od automobila, iz Sabora nisu precizirali. Naveli su da su novi automobili isporučeni u prosincu nakon sklapanja ugovora na 60 mjeseci uz mjesečnu ratu u iznosu od 5541 kuna za jedan automobil. Kad se te dvije brojke pomnože dolazi se do iznosa od 332.460 kuna za jedan automobil.

Potpredsjednike se nije pitalo prije nabavke

Potpredsjednici Sabora, jasno je iz odgovora, nisu konzultirani prije nabavke novih automobila, ni sam Sabor ih ne nabavlja, niti upravlja voznim parkom za svoje i potrebe saborskih dužnosnika. 'Ti su poslovi u nadležnosti Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade (UZOP) koji obavlja i poslove prijevoza dužnosnika i službenika Sabora, Vlade i svih njenih ureda te poslove prijevoza stranih delegacija i protokolarnih programa', pojasnila je saborska Služba za medije, temeljem informacija UZOP-a.

UZOP je za te potrebe, odnosno korisnike, od 2014. do ožujka 2019. godine, raspolagao „određenim brojem vozila“ nabavljenih putem leasinga, a temeljem postupka javne nabave koji je proveo Središnji državni ured za javnu nabavu i sklopljenog okvirnog sporazuma iz 2013. godine.

Godinu dana prije isteka tog ugovora, tijekom 2018. UZOP je Središnjem uredu iskazao potrebe za nabavku novih automobila putem financijskog i operativnog leasinga, i to klasa koje su propisane vladinom i saborskom odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona i dr. te smjernicama za upravljanje voznim parkom.

Prema toj odluci, potpredsjednici Sabora imaju pravo koristiti službeni osobni automobil gornje (više) srednje klase, naveli su iz Sabora, odgovarajući na upit kako je tekao i koliko je trajao postupak nabave novih automobila.

Nabavljeno 18 Škoda Superb, četiri zadužili potpredsjednici

S obzirom da do kraja ožujka 2019. nisu bili okončani postupci javne nabave za nova vozila, a stara, nabavljena po prethodnom natječaju je trebalo vratiti, kratkoročno je unajmljeno nekoliko automobila i to do 15. srpnja kada je putem financijskog leasinga nabavljeno 18 automobila srednje klase, Škoda Superb. Četiri su zadužili potpredsjednici Sabora Brkić, Reiner, Radin i Hajdaš-Dončić, a Petrov je odbio pravo na korištenje službenog automobila.

Iz saborske Službe navode kako je kompletan postupak nabave automobila, u ovom slučaju njih 27 različitih klasa, u skladu s propisima, a za potrebe voznog parka kojim se služe sve institucije u nadležnosti UZOP-a proveo Središnji ured, koji je u dokumentaciji propisao tehničke specifikacije za traženu klasu (snagu motora, razinu opreme itd.)