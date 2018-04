Troje migranata bježeći pred policijom teško ozlijeđeno

U noći s ponedjeljka na utorak trojica ilegalnih migranata teško su se ozlijedili kad su skočili s mosta preko Mrežnice i svi su u bolnici, a prema nekim neslužbenim informacijama, skočili su bježeći pred policijom.

Dvojica su prevezena u karlovačku Opću bolnicu, a treći u ogulinsku.

Prema izjavi Josipa Granića iz karlovačkog HGSS-a do ozljeđivanja je došlo kada su migranti skočili s mosta na rijeci Mrežnici u Keićima kod Generalskog Stola jer nisu vidjeli da nisu iznad rijeke, nego iznad tla, koje je na tome mjestu kamenito. Hitna pomoć došla je do mosta, međutim, zbog strmine bez pomoći HGSS-a ozlijeđeni muškarci nisu mogli biti izneseni do sanitetskog vozila.