Troje Hrvata zaglavilo u Indiji: 'Hvala nebesima na društvu, ne znam kako bih ovo sama izdržala'

Troje hrvatskih građana zapelo je u Indiji i zbog općeg poremećaja i prekida zračnog prometa, već četiri dana ne uspijevaju ni krenuti prema Hrvatskoj. Najbliži tomu bili su u subotu poslijepodne, kada su se uspjeli ukrcati u zrakoplov za Istanbul, no nakon kratkog rulanja po pisti on se naprosto okrenuo natrag. Bez objašnjenja su izbačeni u aerodromsku zgradu u New Delhiju i od tada traje njihovo beskrajno čekanje

'Trebali smo se ukrcati u avion s Nijemcima, no on je bio popunjen i uspjeli su primiti samo jednu osobu. Sada navodno imamo kombinaciju za Bugarsku', prepričala je za tportal jedna od putnica Vesna Ploh. U grupi od četrdesetak Europljana koji čekaju povratak kućama osim nje nalaze se Hrvati Velimir Stojak i Tina Stojak Petrović, a tu je još i Crnogorac Deni Mitrović i Makedonka Ivana Manevska. Druže se i krate dane u hotelu u blizini aerodroma; Indijci su im ionako rekli da nije pametno previše se udaljavati.

'Situacija u najmanju ruku nije obećavajuća: na snazi je policijski sat, sve je zatvoreno, pa smo jedva uspjeli kupiti hranu i piće. Indijci kao da se boje nas Europljana: očito smatraju da smo im donijeli koronu, pa izbjegavaju svaki kontakt s nama', prepričava Vesna Ploh. Njihov avion za Bugarsku trebao je poletjeti u utorak navečer po lokalnom vremenu, no indijske vlasti nisu dale dozvolu za to. Nadaju se da će se to dogoditi u srijedu ujutro. Zračni promet službeno je obustavljen najprije do 31. ožujka, a potom do 16. travnja, no nitko zapravo ne zna kako će se stvari razvijati.