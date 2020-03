Osječanka zapela u Peruu: Za tportal je opisala u kakvoj je bezizlaznoj situaciji s još 20-tak Hrvata

Prava drama odvija se za 20 Hrvata koje je pandemija koronavirusa zatočila u dalekom Peruu. Jedna od njih je Osječanka Vesna Grujčić koja je u tu zemlju otputovala 8. ožujka. Peru je zabranio sve letove prema i iz Europe 14. ožujka. U toj se zemlji u tom trenutku našlo i 20 Hrvata koji su gotovo bezizlaznoj situaciji

'Mi smo se pokušali organizirati i vratiti u Europu ali je bilo nemoguće dobiti karte za avion. Možete zamisliti paniku koja je nastala tada među svima turistima', kazala je tportalu Grujčić. Pred njom je dalek put do kuće. Prva postaja je Lima, ali problem se dokopati Lime jer je s prijateljem iz Osijeka i prijateljicom Ruskinjom zapela u gradu Arequipa, više od tisuću kilometara udaljenom od Lime.

Tamo je proglašena karantena. '15.3 su proglasili zabranu kretanja i prijevoza između gradova i letova između gradova. Svi moramo biti u samoizolaciji i van smije ići samo jedna osoba kupiti hranu, vodu i lijekove ako je potrebno. Vojska i policija je na ulicama i brine se da ljudi poštuju karantenu. Imamo i policijski sat od 8 navečer od 5 ujutro', priča nam. U suradnji s našim veleposlanstvom pokušavaju pronaći da dođu do Lime, a postoje naznake da bi se to moglo dogoditi do kraja tjedna.

'Za sad moram reći kako naše veleposlanstvo i konzulat stvarno čini sve da nam pomognu ali pošto smo mi mala zemlja i nemamo avione za prekooceanske letove ovisimo većinom o drugim državama EU. Nas je 20 Hrvata i imamo WhatsApp grupu u kojoj nas obavještavaju o novostima', govori o ovoj situaciji.