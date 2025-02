Može li Europa izbjeći Trumpov gnjev?

Što je trgovinski rat?

Trgovinski rat nije stvarni rat: sukob je to do kojeg dolazi kada jedna strana smatra da je njezin trgovinski odnos s drugom stranom nepravedan. Uzmimo kao primjer to da tržište jedne države bude preplavljeno jeftinim čelikom, po cijenama ispod troškova proizvodnje. Domicilne tvrtke u toj državi nađu se pred zidom i moraju otpuštati radnike. To je damping i, prema pravilima globalne trgovine, na njega se može uzvratiti nametanjem carina na uvozni čelik.

Da bi se trgovinski sukob poput ovog pretvorio u trgovinski rat, stvari moraju eskalirati. I to je ono što se sada događa: Trump još uvijek prijeti najbližim američkim trgovinskim partnerima da će im uvesti carine gotovo na sve. To znači da bi moglo doći do najvećeg trgovinskog rata od 1930-ih.

Kako funkcioniraju carine?

Trump tvrdi da će njegove nove carine učiniti Amerikance bogatima — čak je obećao da će osnovati novu poreznu upravu zaduženu za prikupljanje sredstava od carina uvedenih stranim državama. Također je poručio da će ih plaćati strane tvrtke te da njihovo uvođenje američki građani u konačnici neće osjetiti.

Međutim stvari ne funkcioniraju baš tako. Carine su porez koji uvoznik plaća na granici. Ako porastu, uvoznik se suočava s izborom — ili povećati cijene za krajnjeg potrošača ili prihvatiti pritisak na svoje profitne marže.

Povećanja cijena uslijed Trumpovih sveobuhvatnih carina odmah bi se pokazala u potrošačkoj inflaciji, kažu ekonomisti. I premda je obećao nadoknaditi njihov utjecaj smanjenjem poreza na drugim mjestima, još nema znakova da će se to dogoditi.

Što se tiče potencijalnih prihoda od carina, američki predsjednik često spominje kasno 19. stoljeće, u kojem su one činile više od polovice federalnih prihoda SAD-a. Ali to je bilo prije poreza na dohodak te on danas podržava mnogo veću vladu u odnosu na cjelokupno gospodarstvo. Jednostavno ne postoji način na koji prihodi od carina mogu platiti suvremenu državu.