Blamaža u Pentagonu: Eisenhowerov globus preživio desetljeća, ali ne i Hegsethove ljude

Američki ministar obrane Pete Hegseth poželio je u svom uredu imati povijesni globus koji se povezuje s generalom Dwightom D. Eisenhowerom, jednim od najvažnijih američkih vojskovođa iz Drugog svjetskog rata. No pokušaj premještanja vrijednog predmeta završio je potpunim kaosom

Neobičan incident dogodio se početkom veljače u Pentagonu, sjedištu američkog Ministarstva obrane, a pojedinosti su tek sada dospjele u javnost. Prema pisanju Washington Posta, Hegseth je početkom godine izrazio želju da se jedan od dvaju povijesnih globusa povezanih s generalom Dwightom D. Eisenhowerom premjesti u njegov ured. Riječ je o globusima promjera približno 76 centimetara, izrađenima 1930-ih godina, koji se čuvaju u Pentagonu. Prema povijesnim podacima, Eisenhower ih je koristio tijekom Drugog svjetskog rata, dok je planirao vojne operacije. No umjesto da se premještanje povjeri stručnjacima za povijesne predmete, Hegsethov ured odlučio je posao organizirati samostalno.

Globus pao i završio s rupom kod Antarktike Tijekom pokušaja premještanja 3. veljače Hegsethovi suradnici izgubili su kontrolu nad globusom. Predmet je pao na vlastito metalno postolje, koje je probilo njegovu osjetljivu površinu u području Antarktike. Nastala je rupa široka nekoliko centimetara, a kuglasti dio globusa odvojio se od metalnog mehanizma koji mu omogućuje okretanje. Američka vojska potvrdila je Washington Postu da je globus oštećen tijekom pokušaja premještanja. Glasnogovornik vojske Christopher Surridge objasnio je da je, osim oštećenja površine, došlo i do odvajanja globusa od njegova metalnog nosača. Zbog nezgode povijesni predmet na kraju nije ni premješten u Hegsethov ured.

A group dispatched by Hegseth's team in February attempted to move the historic globe, said to be used by Eisenhower during World War II. They lifted it from its home in an Army office in the Pentagon ... and dropped it. https://t.co/vTjWdYXn0k — Dan Lamothe (@DanLamothe) October 22, 2026

Stručnjaci nisu bili dostupni, pa su odlučili sami Prema izvorima Washington Posta, djelatnici vojnog ureda koji je čuvao globus namjeravali su se konzultirati sa stručnjacima američkog Vojnog centra za povijest kako bi se predmet sigurno premjestio. Međutim, povjesničari i kustosi tada nisu radili zbog djelomične obustave rada američke savezne vlade. Umjesto da pričekaju njihov povratak, Hegsethovi suradnici odlučili su premjestiti globus bez stručne pomoći. Zanimljivo je da je obustava rada vlade završila upravo onoga dana kada je globus oštećen. Jedan od izvora upoznatih sa slučajem kao mogući razlog takve odluke naveo je 'očiti nedostatak strpljenja'. Pentagon: 'Nesreće se događaju' Washington Post zatražio je od Pentagona fotografije oštećenog globusa i mogućnost da ga novinari osobno pregledaju, no oba su zahtjeva odbijena. Novinari su ipak uspjeli pribaviti fotografije na kojima se vidi oštećenje. Nakon objave priče Ministarstvo obrane priznalo je incident. 'Nesreće se događaju. Zahvalni smo što nitko nije ozlijeđen, a globus se popravlja', poručio je neimenovani dužnosnik Pentagona. Ministarstvo nije objavilo koliko će popravak stajati niti kada bi mogao biti dovršen.

Pete Hegseth Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL







Pete Hegseth Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL