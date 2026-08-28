Treći put u 15 mjeseci, Nova Gradiška bira gradonačelnika: Tko će zamijeniti Vinka Grgića

Bivši član SDP-a je zbogu sumnji u korupciju čak dvaput podnosio ostavke iz istražnog zatvora, da bi nedugo zatim pobijedio na izborima . Gledajući ukupno, na izborima je imao pet pobjeda i jedan poraz, unatoč standardno ispodprosječnoj izlaznosti od 40 posto.

Za 10 dana žitelji Nove Gradiške će po treći put u 15 mjeseci birati novog gradonačelnika. Po prvi put nakon 10 godina na listićima neće biti Vinka Grgića .

Šansa za zamjenike

No, sad bi ga mogao zamijeniti netko od troje kandidata. Dvoje su njegovi suradnici.

"Što se tiče mog odnosa s bivšim gradonačelnikom, evo ja mogu reći da se od podnošenja ostavke nismo ni vidjeli ni čuli", rekla je za Dnevnik.hr, Grgićeva bivša zamjenica, Sabina Vlaović. Drugi Grgićev zamjenik i v.d. bio je Borislav Vidošić.

"Bio sam i osam godina zamjenik gradonačelnika. Međutim zadnjih nekoliko godina smo se razišli u razmišljanjima. 2025 nisam bio kandidat za zamjenika gradonačelnika", rekao je.

U Gradskom vijeću devet mjesta drži lista Vinka Grgića, a jedno njegova bivša stranka, SDP.



"Upravo se zato kandidiram. Jer sam spreman ostati i preuzeti odgovornost za ovaj grad. Želim sve najbolje za ovaj grad, ne želim da stojimo nego krenemo prema naprijed", rekao je Bruno Bušić, kandidat HDZ-a za gradonačelnika.