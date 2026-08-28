Treći put u 15 mjeseci, Nova Gradiška bira gradonačelnika: Tko će zamijeniti Vinka Grgića

Među kandidatima je dvoje bivših zamjenika i vršitelja dužnosti gradonačelnika te kandidat HDZ-a
Za 10 dana žitelji Nove Gradiške će po treći put u 15 mjeseci birati novog gradonačelnika. Po prvi put nakon 10 godina na listićima neće biti Vinka Grgića.
Bivši član SDP-a je zbogu sumnji u korupciju čak dvaput podnosio ostavke iz istražnog zatvora, da bi nedugo zatim pobijedio na izborima. Gledajući ukupno, na izborima je imao pet pobjeda i jedan poraz, unatoč standardno ispodprosječnoj izlaznosti od 40 posto.
Šansa za zamjenike
No, sad bi ga mogao zamijeniti netko od troje kandidata. Dvoje su njegovi suradnici.
"Što se tiče mog odnosa s bivšim gradonačelnikom, evo ja mogu reći da se od podnošenja ostavke nismo ni vidjeli ni čuli", rekla je za Dnevnik.hr, Grgićeva bivša zamjenica, Sabina Vlaović. Drugi Grgićev zamjenik i v.d. bio je Borislav Vidošić.
"Bio sam i osam godina zamjenik gradonačelnika. Međutim zadnjih nekoliko godina smo se razišli u razmišljanjima. 2025 nisam bio kandidat za zamjenika gradonačelnika", rekao je.
U Gradskom vijeću devet mjesta drži lista Vinka Grgića, a jedno njegova bivša stranka, SDP.
"Upravo se zato kandidiram. Jer sam spreman ostati i preuzeti odgovornost za ovaj grad. Želim sve najbolje za ovaj grad, ne želim da stojimo nego krenemo prema naprijed", rekao je Bruno Bušić, kandidat HDZ-a za gradonačelnika.
Pravosudni postupak
Stari, ali ne i novi gradonačelnik Grgić, pak, poručuje da u politiku više ne ide. Naime, slijedi mu pravosudni postupak koji će se, zanimljivo, nastaviti ročištem samo dan nakon izbora.
"Ovaj predmet je koji je ranio započeo Ured europskog tužitelja je već poodmakao. Čak je i realno očekivati donošenje prvostupanjske presude u narednih šest mjeseci, dok je drugi predmet USKOK-a, radi kojeg je na koncu i dao ostavku po drugi put, još uvijek u fazi istrage", rekao je Grgićev odvjetnik Fran Olujić.