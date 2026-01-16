Traži se Miokovićeva ostavka zbog izjave da je na Bleiburgu ubijeno malo Hrvata

U zajedničkom prijedlogu klubova HDZ-a BiH – Hrvatskog narodnog sabora, HDZ 1990 – Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske republikanske stranke navodi se kako je “utvrđeno da je došlo do gubitka političkog povjerenja”, što, kako ističu, predstavlja temeljni razlog za razrješenje Miokovića.

Prijavljen pravosudnim tijelima

Zahtjev za razrješenjem naći će se u ponedjeljak na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Ranije tijekom dana su iz Domovinskog preporoda najavili da će zbog te izjave Mioković biti prijavljen hrvatskim pravosudnim tijelima.