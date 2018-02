Traženja Srba u Hrvatskoj trebalo je na vrijeme objasniti

Željko Bajalica, predsjednik Srpskog odbora solidarnosti, nevladine udruge za zaštitu ljudskih prava, u četvrtak je na konferenciji za medije istaknuo da traženja iznesena u Izjavi o pravima Srba u Hrvatskoj, posebno zahtjev da Srpsko narodno vijeće (SNV) i Zajedničko vijeće općina (ZVO) dobiju status manjinskih samouprava, nisu zahtjev za 'državnom u državi' i da ti zahtjevi ne bi bili krivo interpretirani da su politički predstavnici srpske manjine na vrijeme objasnili o čemu se radi

'Ta Izjava, odnosno zahtjevi Srba u Hrvatskoj izazvali su u javnosti poprilično veliko zanimanje, a neki zahtjevi u njoj su protumačeni na jedan pogrešan način i tretirani kao nešto čime Srbi u Hrvatskoj žele izazivati političke tenzije i među političkom elitom i javnosti. Držim da su politički predstavnici Srba u Hrvatskoj trebali na vrijeme upoznati javnost kako ne bi došlo do krivih tumačenja, mislim da je gospodin (Milorad) Pupovac trebao pojasniti o čemu se radi i, da je sve objašnjeno kako treba, ne bi ni došlo do zabuna', kazao je Bajalica na konferenciji za novinare u Šibeniku.

'Ispada na prvi pogled da Srbi traže nova prekrajanja na lokalnom i regionalnom nivou i da traže 'državu u državi', kako su to neki protumačili. Međutim, to nije tako i moj cilj je hrvatskoj javnosti i onima koji su to pogrešno interpretirali pojasniti o čemu se radi. Srpsko narodno vijeće ima status udruge kao krovna organizacija Srba u Hrvatskoj, mi u srpskoj zajednici mislimo da bi takva institucija trebala dobiti veći pravni status i da time ne bi narušili ni Ustav ni Zakon o pravima nacionalnih manjina već bi ga poboljšali. Neki analitičari govore da bi došlo do nove jedinice teritorijalne organizacije, ali to nije točno', rekao je.