Tomislav Jelić pristupio Mostu s kojim će se boriti protiv korupcije

Nekadašnji zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Jelić pristupio je u petak Mostu, ustvrdivši da je to stranka s kojom će se boriti protiv korupcije jer je svojim potezima u više navrata pokazala da joj nije stalo do vlasti radi vlasti nego da joj je stalo do bolje Hrvatske

Jelić, koji je u Skupštini bio zastupnik HDZ-a i zatim Hrvatskog bloka, rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu da je Most nešto najčasnije što se pojavilo na političkoj sceni nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dodao je da je jedino s Mostom moguće mijenjati 'podaničku politiku koja je trenutno na sceni u Hrvatskoj i zamijeniti je suverenističkom'.