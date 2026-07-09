Tomaševićev zamjenik uhvaćen u prekršaju: Nepropisno parkirao pa se ispričao

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet fotografiran je kako je automobil ostavio na mjestu gdje parkiranje nije dopušteno u Tratinskoj ulici na Trešnjevci. Nakon što je fotografija dospjela u javnost, Korlaet je priznao pogrešku, ispričao se i poručio da će platiti propisanu kaznu.
Fotografiju automobila u posjedu ima Net.hr, a snimila ju je čitateljica koja tvrdi da je Korlaet vozilo parkirao na dijelu nogostupa koji nije označen kao parkirališno mjesto. Riječ je o dijelu Tratinske ulice uz tramvajsku prugu, gdje parkiranje nije dopušteno.
Iz Grada Zagreba potvrdili su da je fotografija autentična.
Korlaet je priznao da je pogriješio.
'Ispričavam se na propustu koji sam napravio uslijed previda misleći da se radi o lokaciji dozvoljenog parkiranja, budući da su po dužini bili parkirani automobili u nizu s obje strane ulice. Na lokaciji sam se zadržao oko 20 minuta', poručio je.
Dodao je kako će za počinjeni prometni prekršaj platiti propisanu novčanu kaznu.