Tomaševićev zamjenik uhvaćen u prekršaju: Nepropisno parkirao pa se ispričao

Fotografiju automobila u posjedu ima Net.hr, a snimila ju je čitateljica koja tvrdi da je Korlaet vozilo parkirao na dijelu nogostupa koji nije označen kao parkirališno mjesto. Riječ je o dijelu Tratinske ulice uz tramvajsku prugu, gdje parkiranje nije dopušteno.

Iz Grada Zagreba potvrdili su da je fotografija autentična.