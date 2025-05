'Tomašević se više od mene vezao za drvo ili sjedio na podu na nekim protestima'

Ime kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (Možemo! i SDP) na nedjeljnom, prvom krugu glasovanja za lokalne izbore, zaokružilo je 12.086 birača manje nego prije četiri godine. Naime, dobio je 135.545 glasova (47,59 posto), a nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić dobila je 44.645 glasova (15,67 posto).

Na RTL-u Danas upitali su je što dalje planira te naveli da 'analitičari kažu da je to za nju već sad izgubljena bitka'. 'A možda je za Tomislava Tomaševića. Nisam ja ona koja izbjegava sučeljavanja', odgovorila je odmah na početku Selak Raspudić. 'Računam na to da konačno maknemo fokus s političara, na one politike koje se tiču života građana u Zagrebu', dodala je.