Tomašević: Problem su zgrade s plinskim kotlovnicama

Kao poseban problem koji se proteklih dana iskristalizirao, a iz GPZO-a i Zagrebačkog holdinga (ZGH) o tome na svojim stranicama uopće nisu obavijestili građane, oni su koji imaju plinske kotlovnice u višestambenim zgradama. Naime zahtjev za ostanak kod GPZO-a ne može podnijeti pojedinačni korisnik, već to mora učiniti predstavnik stanara.

Međutim, dodao je, oni koji ne uspiju potpisane ugovore vratiti GPZO-u do ponedjeljka, nego samo na web stranici GPZO-a ispune formular do 23. rujna u ponoć i iskažu interes, smatrat će se da su sve napravili u roku.

'Bilo bi dobro da građani vrate ugovor do ponedjeljka, a ako to ne naprave, bit će prebačeni Međimurje plinu', kazao je danas Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.

'S plinskim kotlovnicama u višestambenim zgradama je dosta komplicirana situacija jer se radi o jednom brojilu na više korisnika ili više brojila na nekoliko stotina korisnika, a na jednu kotlovnicu. Imamo velik broj zahtjeva za prelazak na GPZO, ali tu se ne mogu odobriti pojedinačni zahtjevi. Za one koji imaju kotlovnicu zahtjev mora predati predstavnik suvlasnika i to s potpisima natpolovične većine stanara. Ako predstavnici dođu do ponedjeljka s natpolovičnom većinom potpisa suvlasnika, smatrat ćemo da je zahtjev valjan i oni će ostati u GPZO-u', kazao je Tomašević.