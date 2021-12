[FOTO] Tomašević posjetio prihvatilište u Velikoj Kosnici, osvrnuo se i na otkaze u Holdingu

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je večeras prenočište u Velikoj Kosnici, nakon čega će tradicionalno obići sve hitne službe koji rade uoči Nove godine

'Ovo je jedna od tradicija koje su lijepe i do kojih ću i dalje držati. Na ovaj način želimo poručiti da ovi ljudi nisu zaboravljeni, Grad u potpunosti financira ovo prenočište. Isto gledamo kako da ih unaprijedimo, trebalo bi idući tjedan krenuti i besplatno testiranje za sve korisnike kojima treba COVID potvrda', kazao je na početku obraćanja.

'Potrebno da mi koji smo na vlasti posjetimo i zaposlenike koji rade na Staru godinu. Idemo i do vatrogasaca, hitnih službi, policije i ovo je nešto što želim nastaviti', dodao je te kazao kako će Novu godinu dočekati na Trgu bana Jelačića.

DOZVOLE DO KRAJA GODINE

Što se tiče puknuća cijevi u Zagrebu, podsjeća da to nije u ingerenciji Grada Zagreba, prenosi Večernji list.

Komentirao je kratko i najavljene otkaze u zagrebačkom Holdingu. 'Iskreno, volio bih detaljnije vidjeti taj proces nego da to danas komentiram, a ima i vremena. To nije ništa od danas do sutra. Bilo kakvo restrukturiranje mora ići uz jasno definirane kriterije', poručio je Tomašević.