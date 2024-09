Tomašević: Zagreb ima krizu stanovanja jer nema poreza na stanove koji se ne koriste

'To su tri sljemenske žičare', rekao je Tomašević .

Tomašević je na početku istaknuo da je od početka mandata do danas uloženo 250 milijuna eura u investicije u škole i vrtiće.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec potvrdila je da još nije ostvaren cilj o 'nula' neupisane djece u vrtiće, ali da se približavamo tom cilju. Tomašević je rekao da je oko 1400 djece upisano u privatne vrtiće, a da je dio te djece vjerojatno htio ići u gradske vrtiće te da se i zbog toga grade gradski vrtići - da bi se omogućio upis svima onima koji žele ići u gradske vrtiće. Tomašević je kao problem istaknuo i to da Grad, kao osnivač škola, nema većinu u školskim odborima.

'Sutra ćete mene prozivati na presicama jer Grad ima odgovornost, ali nema upravljačka prava. Pitajte i druge gradonačelnike i župane, pa će vam isto reći', rekao je Tomašević.

Na pitanje o porezu na nekretnine, Tomašević je rekao da treba pričekati cijeli paket porezne reforme da bi se to moglo komentirati, ali je rekao da će on definitivno smanjiti prihode županija i gradova. Naglasio je da porezno opterećenje na stanove za iznajmljivanje turistima ne bi smjelo biti manje od onoga na stanove koji se iznajmljuju stanovnicima gradova te da bi u najmanju ruku ta porezna opterećenja trebala biti izjednačena. Rekao je da Zagreb ima krizu stanovanja i da je to zato što nitko ne oporezuje stanove koji se ne koriste jer se u gradu izgradi oko pet tisuća stanova godišnje i da nije problem u nestašici stanova.

Tomašević je ustvrdio da razlog za promjene u zonama parkiranja, kojima se mnogima ukidaju povlastice, nije dodatna zarada za Grad, nego da želi riješiti uočene probleme i nered što se tiče, primjerice, parkirališnih mjesta koja se nisu plaćala.

'Pa tko bi zbog minimalne zarade išao u tako nešto u izbornoj godini i na kraju mandata', rekao je Tomašević i dodao da će se sav eventualni višak prihoda uložiti u daljnje parkirališne kapacitete na području grada.

Oko snabdijevanja građana plinom Tomašević je rekao da ako građani ne učine ništa, bit će automatski prebačeni na Međimurje plin te je apelirao na njih da se odluče za Gradsku plinaru Zagreb opskrba (GPZO) i potpišu ugovor, što mogu učiniti i preko interneta ili u poslovnici GPZO-a, a naglasio je da se od dana potpisivanja ugovora godinu dana ne može povisiti cijena plina te da su tako građani zaštićeni.