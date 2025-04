Tomašević o Thompsonovu koncertu: Policija treba utvrditi gornju granicu posjetitelja

Tomašević je rekao da je Ustanova za upravljanje sportskim objektima u kontaktu s menadžmentom Marka Perkovića Thompsona oko uvjeta financijskih zakupa dodatnog prostora na hipodromu koje je, zbog planiranog povećanja posjetitelja menadžment zatražio od Grada. Dodao je i da je to odobreno.

Broj posjetitelja mogao bi premašiti 400.000

'Postignut je dogovor u tom smislu. Ne znam detalje, no u četvratk kreće nova prodaja ulaznica. Koja je to gornja granica je nešto što je prije svega Thompsonov menadžment u komunikaciji s policijom, koja će to definirati s obzirom na sigurnosne standarde takvih događaja', rekao je Tomašević za RTL Direkt, a na pitanje koliko ljudi može stati na hipodrom rekao je da to ovisi o tome kako će izgledati bina te građevine i naprave koje treba postaviti.