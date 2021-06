Tomašević nakon sastanka s Vanđelićem: Idemo u novu eru suradnje, u zagrebačke kvartove kreću mobilni timovi

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u petak je održao prvi službeni sastanak s ravnateljem Fonda za obnovu Damirom Vanđelićem koji su obojica ocijenili konstruktivnim te najavili intenzivniju suradnju radi ubrzanja obnove, a među prvim potezima je uvođenje mobilnih timova.

"Tih zahtjeva je sada oko 26 posto. To je potpuno nedovoljno i u tom smislu ćemo poslušati preporuke, ali to je bilo i naše predizborno obećanje da idemo s mobilnim timovima i pomognemo ljudima u ispunjavanju tih zahtjeva", istaknuo je Tomašević u izjavi novinarima nakon sastanka s Vanđelićem u Gradskoj upravi.

Dodao je da je jedna stvar povećati broj zahtjeva a druga je povećati broj odluka. "U tom smislu mi možemo napraviti sve s naše strane da se poveća broj zahtjeva, međutim morat će se ubrzati cijeli proces obnove, i na organizacijskoj i administrativnoj razini, da bi to doista krenulo", poručio je Tomašević.

Tomašević kaže da ima situacija vezano za kompleksne imovinsko-pravne odnose ili da u nekim zgradama nema određenog predstavnika suvlasnika, ali ima i "banalnih problema" da ljudi jednostavno ne znaju ispuniti zahtjev ili da im to nije pristupačno na bilo koji fizički ili digitalni način. Rekao je da još nisu operacionalizirali tko će sve iz Gradske uprave biti u tim timovima, te hoće li u njima možda biti i neki vanjski stručnjaci.

Istaknuo je da je s Vanđelićem razgovarao o svim izazovima gdje Grad može pomoći, a prije svega ubrzat će se sve preglede objekata koji još nisu napravljeni. Kaže da su imali oko 600 objekata koji nisu pregledani nakon prvog potresa i oko 250 nepregledanih nakon drugog, a taj broj se, dometnuo je, sada drastično smanjuje i sve će to biti riješeno u samo nekoliko tjedana.

Vanđelić: Razmotrili "sva uska grla" - dogovorili mjere

Vanđelić je jako zadovoljan sa sastankom, kojeg je ocijenio vrlo konstruktivnim i operativnim. Rekao je da su razmotrili "sva uska grla" koja postoje u obnovi Zagreba te dogovorili mjere koje treba poduzeti kako bi se obnova ubrzala.

Kaže da Grad već radi na ubrzanju obnove te je u dogovoru s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo ubrzao procjenu oštećenosti zgrada i u roku od 10 dana sve preostale zgrade koje su bile prijavljene za pregled i ocjenu konstrukcije bit će pregledane i unesene u bazu.

Vanđelić kaže i da sukladno današnjem sastanku, očekuje da Grad Zagreb formira mobilne timove koji će građanima koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve, što zbog kompleksnosti, što zbog pravnih problema, pomoći da to naprave.

"Grad Zagreb može puno napraviti i danas sam razumio da će to zaista i učiniti i napravili smo jedan operativni plan kako će se to provoditi", poručio je Vanđelić.

Ocijenio je da obnova ne ide zadovoljavajućim tempom. Podsjetio je da je Zakon o obnovi napravljen na način da građani podnose zahtjeve, a ministarstvo ih obrađuje i donosi odluke te istaknuo da je Fond sa jučerašnjim danom zaprimio 20 odluka, a od toga su tri za rušenje (dvije su već proveli, a treća kuća se uklanja sljedeći tjedan) i ostalo su isplate novčanih naknada koje su također napravljene. Ukupno 605 isplata novčanih naknada je napravljeno.

Istaknuo je da je ovog trenutka "usko grlo" u pisanju odluka, ali kaže da kada budu napisane odluke za tih 11.400 zahtjeva, "usko grlo" će vrlo vjerojatno biti Fond koji se za to vrijeme treba i ekipirati i razviti digitalne alate koji će mu pomoći da to može promptno odrađivati i do 100 javnih nabava dnevno.

"Da bi do kraja godine tih 11.400 zahtjeva građana obradili - svaki dan bi trebalo dolaziti 80 odluka, a ovog trena, zadnja tri tjedna mi dobivamo jednu do dvije odluke tjedno", rekao je Vanđelić. Napomenuo je i da rušenje kuća ide brže na Banovini jer se ne provodi, kao u Zagrebu po Zakonu o obnovi, nego po Zakonu o civilnoj zaštiti, temeljem odluka Stožera.