Tomašević najavio nove mjere za otpad: Niti jedna kanta neće biti na javnoj površini

Što se tiče poreza na nekretnine, ne vjeruje da će on imati znatni fiskalni efekt na proračun grada. “Mi želimo da se aktiviraju prazni stanovi. Glupo je da imamo preko 55 tisuća praznih stanova , a da se povećavaju cijene najamnina koje si obitelji više ne mogu priuštiti. U tome podržavam oporezivanje koje bi trebalo aktivirati te nekretnine, kao i one nekretnine koje su u kratkoročnom najmu”, istaknuo je.

“Sve te tri mjere ugrubo znače da će proračun Zagreba sljedeće godine ostati na istome. Ne želimo još izlaziti s brojkama. To znači da ništa neće biti ugroženo od kapitalnih projekata ili usluga, no da nije bilo ove porezne reforme mogli bi imati nove kapitalne projekte”, dodao je.

'To su mjere vezane za porez na dohodak. Napominjem da pola zaposlenih građana Zagreba uopće ne plaća porez na dohodak. Tu su tri efekta – smanjivanje niže stope na 23% i više na 33%, druga je povećanje osobnog odbitka na 600 eura i to podržavam, a treća je mjera je kada se aktivira ta viša stopa poreza na dohotka', rekao je Tomašević za N1 .

Dodaje da tu ima puno nedogovorenih pitanja, poput socijalna mjera gdje ugroženi građani ne bi plaćali taj porez. “Taj porez ne može biti nula, a koliko će biti neću odlučivati ja nego će o tome odlučivati gradska Skupština. Trenutno je porez na kuće za odmor 5 eura po kvadratu i cijeli grad je jedna zona. Ministar financija je spomenuo da će fiskalni efekt možda biti nula ako se svi ti stanovi stave u najam, to bih volio i ja”, rekao je.

“Preko 6000 gradskih stanova u Zagrebu je bilo u potpunom neredu. Vi ste imali situaciju da ljudi s preko 6000 eura prihoda neto mjesečno plaćaju 100 eura najam gradskog stana. To smo počistili i sada se plaća najamnina ovisno o prihodima i ako se dođe iznad prosječne plaće u Zagreb više ne možete doći do gradskog stana i oni se daju za socijalno ugrožene slučajeve”, naveo je i dodao da na Podbrežju za dva mjeseca kreće gradnja stanova za 300 kućanstava za socijalni priuštivi najam.

“Slažem se s Vladom da se kratkoročni najam oporezuje manje nego dugoročni, to nema niti u jednoj zemlji EU-a, da se najam strancima oporezuje manje nego najam domaćim ljudima”, dodao je.

“Dvije bitne informacije kod plina”

Kada je u pitanju plin, kaže da ne može iznositi podatak o tomu koliko je Zagrepčana odlučilo ostati pri GPZO-u. “Bitne su dvije informacije. Ukoliko ne stignu predati dokumentaciju do roka koji je danas, ali ako to ne stignu dovoljno je na webu GPZO ispuniti prijavu. Druga stvar je bitna kod kućanstva koji imaju kotlovnicu. Tu se mora doći s natpolovičnom većinom potpisa sustanara i to moraju napraviti predstavnici stanara”, objasnio je Tomašević.

“Sutra ćemo predstaviti paket vezano za otpad. U 2023. smo imali najveći skok u odvajanju otpada, ogroman skok i očito je novi model dao efekta. Predstavit ćemo i nove mjere, a namjera da cijeli grad u sljedeće tri godine ima ugrađene podzemne spremnike da nema ni jedne kante na janvoj površini. Iznimke će biti u boksevima, ali njih će biti jako malo”, naveo je.