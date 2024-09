Imamo brojke: Izračunali smo koliko bi mogao iznositi porez na nekretnine

Prema Vladinom prijedlogu raspone oporezivanja se sa sadašnjeg od 0 do 5 eura po kvadratnom metru mijenja te će iznositi od 0,6 do 8 eura po kvadratnom metru. To ujedno znači da će i sve jedinice koje dosad nisu imale porez ne nekretnine ubuduće morati uvesti taj porez, uz barem minimalnu stopu od 0,6 eura.

Prema sadašnjem stanju, najviši porez na kuće za odmor po kvadratu iznosi pet eura i uveli su ga brojni priobalni turistički gradovi kao i grad Zagreb.