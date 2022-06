Tomašević drastično srezao broj zastava koje je postavio Bandić. Evo za koliko i gdje ih više neće biti

Grad Zagreb traži tko će dizati i spuštati zastave za dva milijuna kuna. Prije nešto više od četiri godine za to je predvidio četiri milijuna. Razlog za ovakav rez leži u činjenici da će broj lokacija za postavljanje biti manji, ali i u činjenici da se planira postavljati puno manje zastava

'Nije to nikakav novac, a možda građane educiramo, kao u Americi, da vole svoju zemlju. Kad ih stavimo na sve strane, možda bandijere počnu visjeti i na balkonima za hrvatske blagdane', kazao je tada Bandić. Stotine zastava vijorilo se svakih nekoliko metara na svim frekventnijim prometnicama i javnost se opravdano pitala čemu sve to. Nakon što je izabran za Bandićeva nasljednika Tomislav Tomašević prošloga ljeta najavio je smanjenje broja zastava.

Razlog za nižu procijenjenu vrijednost u odnosu na prije pet godina leži u činjenici da u međuvremenu imamo praznik manje pa ih više nema osam nego sedam, ali prvenstveno u broju zastava i lokacija na koje će se postavljati. Tako se za Bandićeva upravljanja gradom postavljalo 29.804 zastave, a prema slovu iz posljednjeg javnog nadmetanja, predviđeno je da ih bude 9112, odnosno 20.692 manje. Zanimljivo je to da su zastave predviđene i na jarbolima ispred četiriju televizijskih kuća s nacionalnom frekvencijom koje nisu bile predmet javnog nadmetanja 2017. godine, jer tada ispred njih nije bilo gradskih jarbola, ali ih je Bandić namontirao ondje u siječnju 2018. i za to izdvojio 274 tisuće kuna (bez PDV-a), a sve ne bi li se narugao novinarima.

'Mislim da nije potrebno toliko zastava po gradu i da to stvara dodatni trošak. Možemo ih imati manje u boljem stanju', kazao je u ljeto prošle godine. Međutim okvirni sporazum potpisan 25. siječnja 2018. godine bio je na snazi do ove zime.

'Premalo to košta da vi gledate hrvatske bandijere ispred svojih televizija. A vi ste toliko sretni da to gledate', odgovorio je Bandić tada na novinarski upit. Iz usporedbe troškovnika nabave 2017. i 2022. godine vidljivo je da je došlo do smanjenja u svim stavkama. Tako su za podizanje i spuštanje zastava na javnim površinama u Gradu Zagrebu 2017. godine na osam lokacija i 81 jarbolu bile predviđene 2592 zastave, a danas s nešto većim brojem lokacija (21) i jarbola (198) predviđeno ih je 1134. Riječ je o lokacijama u širem centru grada, od Trga bana Jelačića, preko Kvaternikova trga, pa do Muzeja suvremene umjetnosti.

Smanjenje je vidljivo i u usluzi podizanja i spuštanja po posebnom nalogu Grada, s 1200 smanjenoj na 800 komada. Najveći rez dogodio se na broju zastava na ulazima u grad. Tako je on s 14.600 smanjen na 6800. U Ulici Grada Vukovara neće ih više biti 1512, nego 378, i neće se mijenjati dva puta godišnje. Brojka od 189 komada ostaje ista u spomenutoj ulici na potezu od Savske do Držićeve. Paralelno smanjenju broja zastava, smanjen je broj lokacija na avenijama, ulicama i mostovima na kojima će se zastave postavljati u budućnosti.

Umjesto 14 (2259 zastava), takvih će lokacija sada biti osam (588). Zastave za postavljanje više nisu predviđene na SR Njemačke (od centra Supernova do Avenije Dubrovnik), na HBZ-u i Većeslava Holjevca (do SR Njemačke), na Radničkoj (od Rotora do Slavonske avenije), Ljudevita Posavskog, Aveniji Dubrovnik (od rotora Remetinec do rotora Zapruđe), Jadranskoj aveniji (od nadvožnjaka do naplatnih kućica) i Ljubljanskoj aveniji (od Jankomirskog mosta do City centra West). Osim smanjenja broja zastava na lokacijama, dodatne uštede očekuju se u broju naručenih komada, ali i broju jarbola koje će se morati održavati.