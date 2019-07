Tolušić: Kuščević ostaje ministar dok ima Plenkovićevo povjerenje

MInistar poljoprivrede Tomislav Tolušić komentirao je slučaj nekretnina ministra uprave Lovre Kuščevića, ali i HNS-ove najave da će tražiti Kuščevićevu ostavku.

"Što se tiče ministra Kuščevića, odnosno svih ministara u Vladi RH, ministre predlaže premijer i dokle god ministri imaju premijerovo povjerenje - do tad je to tako. Prema tome, svi ministri u ovu Vladu došli su zahvaljujući povjerenju premijera Plenkovića i mislim da je to dovoljan odgovor", komentirao je za N1 Tomislav Tolušić slučaj ministra uprave.

Osvrnuo se i na HNS-ov ultimatum, odnosno zahtjeve za smjenu Lovre Kuščevića.