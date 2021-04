Tmurni vikend: Kiša, olujna bura, u gorju snijeg

Umjereno i pretežno oblačno, u drugom dijelu dana na južnom Jadranu i u unutrašnjosti ponegdje malo kiše, najčešće u noći, a u višem gorju mjestimice moguća slaba susnježica i snijeg, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna.

Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih.

U nedjelju će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno s kišom uglavnom u sjevernim kopnenim krajevima, a u gorju ponegdje i s malo snijega. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena, pod Velebitom i jaka bura, a u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu od 6 do 10. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu od 13 do 16 °C.