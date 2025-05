Tko su najveći gubitnici lokalnih izbora 2025.?

'Ono što brine jest to da 60 posto birača u Zagrebu uopće ne zanima tko je gradonačelnik Zagreba, a to se isto može reći i za birače velike većine drugih gradova, općina i županija', kazao je Čular.

A lekciju, smatra Čular, mora naučiti i SDP u Rijeci. Čular ističe kako mu nije poznato što se to unutar SDP-a u Rijeci točno događalo i zašto je došlo do toga da SDP pred izbore odustane od Filipovića i podrži njegovu zamjenicu za gradonačelnicu i je li došlo do zamora građana tom strankom, ali čini se da - pribrojimo li i razdoblje socijalizma - SDP prvi put u zadnjih 75 godina u Rijeci gubi vlast.

'Pogledamo li velike gradove, ispada da SDP neće imati gradonačelnika ni u jednom velikom gradu, osim u Zagrebu, gdje su junior partneri Možemo! i možda Pule, gdje je Peđa Grbin ušao u drugi krug s dosadašnjim gradonačelnikom Zoričićem. U Splitu je kandidat SDP-a tek četvrti, a izgubili su i Sisak, gdje je Kristina Ikić Baniček poražena već u prvom krugu. S obzirom ne sve navedeno, čini se da SDP na ovim lokalnim izborima nije baš uspio.'

Čular smatra da je uz SDP, stranka Most najveći gubitnik ovih izbora.

Nikola Grmoja nije uspio postati gradonačelnik Metkovića jer ga je već u prvom krugu porazio HDZ-ov kandidat, a Božo Petrov, koji je najavljivao pobjedu u utrci za župana Dubrovačko-neretvanske županije, u drugi krug ulazi s 18 posto zaostatka za HDZ-ovim kandidatom Blažom Pezom.

Čular kaže da je njihov pad započeo još ranije, nakon odlaska bračnog para Rapudić.

'Most gubi snagu i ne nalazi novi način da se održi', zaključuje Čular.