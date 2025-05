Malena dalmatinska općina 32 godine čeka preokret, ali još će ga čekati: Ponavljaju se izbori

Nakon 32 godine vladavine HDZ-a i dugogodišnjeg načelnika Joska Roščića, izazivač mu je ovoga puta bio Vjekoslav Radić, kandidat koalicije NLM-SDP, ujedno i sin pokojnog ministra Jure Radića.

No dogodio se zagonetni zastoj u objavi izbornih rezultata. Ta je situacija u malenoj dalmatinskoj općini izazvala niz pitanja, jer unatoč završenom glasanju, službene stranice nisu prikazivale nikakve konkretne rezultate. Na Državnom izbornom povjerenstvu (DIP-u) brojke su se od 21 sat sporadično pojavljivale i nestajale, no rubrika za Bašku Vodu ostajala je prazna sve do duboko u noć.

Ubrzo je isplivao neslužbeni razlog za ovakvu neobičnu situaciju – višak glasačkih listića, objavila je Slobodna Dalmacija. Kako se neslužbeno doznaje, na biračkom mjestu u Baškoj Vodi pronađena su dva dodatna listića u kutiji za izbor župana, dok je u Promajni, u kutiji za izbor načelnika, pronađen još jedan „višak”.